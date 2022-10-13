我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡高球場槍擊案5死 嫌犯已被捕 疑持長槍白人青少年

不滿被驅離 芝加哥女房客殺房東 屍體肢解藏冰箱

懂中文？歐洲太空人引王羲之「蘭亭集序」讚嘆宇宙之美

中國新聞組／北京14日電
薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的中國渤海灣以及北京市的白天和夜景照片。(取材自環球網 )
薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的中國渤海灣以及北京市的白天和夜景照片。(取材自環球網 )

正在國際空間站上執行駐留任務的義大利首位女性航天員薩曼莎·克里斯托福雷蒂（Samantha Cristoforetti），12日在太空中通過推特發布一組太空攝影作品，並配上中國著名書法家王羲之「蘭亭集序」裡一句「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以遊目騁懷，足以極視聽之娛，信可樂也。」這句古文獲中國外交部點讚，中國航天專家及官媒也對她的中文造詣感到吃驚。

薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空...
薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的中國渤海灣。(取材自推特 )

環球時報報導，薩曼莎·克里斯托福雷蒂在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的中國渤海灣以及北京市的白天和夜景照片。她在太空中「書寫」的這一段中國式浪漫，既展現太空視角下的家園之美，又展現自己不俗的中文功底。

尤其是她與這組照片一同發布的，是她引用王羲之所著的「蘭亭集序」中的一句話：「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以遊目騁懷，足以極視聽之娛，信可樂也。」這句古文的釋意為，仰首觀覽到宇宙的浩大，俯看觀察大地上眾多的萬物，用來舒展眼力，開闊胸懷，足夠來極盡視聽的歡娛，實在很快樂。

薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空...
薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的北京市夜景照片。(取材自推特 )

清華大學人文與社會科學高等研究所所長汪暉教授表示，「蘭亭集序」是中國文明或者中國文化裡面特別重要的一個文本，王羲之又是一個大書法家，「在這裡引用可以說明她在用中國文明的視野去觀察所置身的宇宙，也可以說是從宇宙來觀察中國，她能引用「蘭亭集序」真的很特別，寄託了一種抱負，一種自豪感。」

報導指出，薩曼莎·克里斯托福雷蒂在太空中藉王羲之這句詩詞直抒胸臆，也引發國外社交媒體上網友的熱議。有網友表示，薩曼莎·克里斯托福雷蒂的中文水平好到足夠上中國空間站了，還有網友稱，願世界和平，少一些衝突，多一些合作。

報導指出，1977年4月26日出生於米蘭的薩曼莎·克里斯托福雷蒂，於2009年成為歐空局的宇航員，也是第一位進入太空的義大利女性宇航員。她會說義大利語、英語、德語、法語、俄語和中文，還是歐空局內一個中國聯絡組的成員。

2017年，薩曼莎·克里斯托福雷蒂曾赴華，與中國航天員一同參加在中國黃海組織的海上生存演習。這也是中國航天員和國外宇航員首次在中國開展聯合訓練。一位匿名航天專家表示，薩曼莎·克里斯托福雷蒂此前就展現了出色的中文水平，她在面對媒體時甚至都能用流利的中文接受採訪。與其一同赴華參與聯合訓練的歐空局宇航員馬蒂亞斯·毛雷爾也能說一口流利的中文。

「中歐之間此前在載人航天領域有過友好的合作，多名航天員對於學習中文都表現出極大興趣。」這位專家說。

太空 義大利 攝影

上一則

月費6.99元 Netflix全新含廣告訂閱方案11月推出

下一則

埋單是男人工作 她當「全職女友」整天在家追劇、購物

延伸閱讀

82歲億萬富豪狄托將再上太空 偕亞裔妻報名SpaceX月球之旅

82歲億萬富豪狄托將再上太空 偕亞裔妻報名SpaceX月球之旅
「天宮課堂」第3次太空科學之旅 首次在問天實驗艙開講

「天宮課堂」第3次太空科學之旅 首次在問天實驗艙開講
「天宮課堂」問答節選 植物太空中為何能扎根？

「天宮課堂」問答節選 植物太空中為何能扎根？
「寇克船長」威廉沙特納回憶錄：從太空 珍視地球之美

「寇克船長」威廉沙特納回憶錄：從太空 珍視地球之美

熱門新聞

小甜甜布蘭妮海邊全裸。(取材自Instagram)

不顧後面遊客 小甜甜布蘭妮「海邊全裸」135萬人按讚

2022-10-08 01:12
鬣狗最終不敵獅群陣亡。（取材自reddit）

鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼

2022-10-07 03:27
霍育費特（Steeve Ho You Fat）特殊姓氏掀熱議。(Getty Images)

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

2022-10-08 04:03
一隻剛孵化沒多久瀕死的雛鳥掉在路邊草叢中，經過獸醫細心治療後，原本又醜又皺的幼鳥成長為威風凜凜的仙氣倉鴞。（影片截圖）

路邊「人形粉紅肉塊」瀕死發抖 獸醫收編蛻變仙氣靈獸

2022-10-11 22:57
一群漁民在海中釣到了俗稱「地震魚」的巨大皇帶魚，身長超過4.8公尺的巨大身軀及駭人的模樣讓不少網友直呼可能天有異相。 (取才自影片截圖)

強震前兆？墨漁民捕獲4.8公尺「龍宮使者」 漁船放不下

2022-10-10 02:40
女富豪劉芊螢(左)帶資入組當女主角，稱遭到前經紀人詐騙。(取材自微博)

富婆砸錢當古裝劇女主角 2個月後控經紀人詐騙數百萬

2022-10-12 22:23

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站