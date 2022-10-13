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坐上「尖叫班機」小孩狂叫29小時 他崩潰：水都煮開了

聯合新聞網／ 即時報導
機上小孩不停尖叫，讓男子表情無奈，甚至一度眼睛抽搐。(取材自TikTok)
機上小孩不停尖叫，讓男子表情無奈，甚至一度眼睛抽搐。(取材自TikTok)

搭乘長途班機，乘客總是希望旅程中能好好休息，不過紐西蘭一名男歌手日前搭乘班機時卻遇上「尖叫航班」，飛機上的孩子不停尖叫，此起彼落的尖叫聲讓他整趟旅程快要抓狂。

據《鏡報》（Mirror）報導，亨利·比斯利（Henry Beasley）是紐西蘭男團Balu Brigada的成員。他日前搭乘班機飛往柏林，卻遇上同班機的孩子不停尖叫，讓他無奈錄下過程。影片中他寫道：「幫這趟29小時的柏林航班打分數」，接著剪接不同時刻的孩子尖叫聲。每次孩子尖叫，聲音都尖銳地讓他眼睛抽搐。他在影片搞笑寫下：「這小孩肺活量真好」、「水煮開了！」、「真棒的表演」等評語，讓網友看了啼笑皆非。

這段影片引發「登機禮儀」的論戰，有網友留言說，應該要安排「無兒童班機」或是「兒童專用班機」，不要讓帶著孩子的乘客跟其他乘客搭同一班班機。還有網友說，就連看影片都讓他覺得怒火中燒。另一名網友則說，要是他在飛機上，會忍不住把小孩丟出窗外。不過也有網友替孩子的父母講話，有人就說媽媽很辛苦，要帶孩子長途旅行不容易。

@balubrigada

Hey babe, how was your flight?

♬ original sound - Balu Brigada

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