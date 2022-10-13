揮別糾纏44年恐怖片「月光光」殺人魔 潔美李寇蒂斯竟不捨

潔美李寇蒂斯近來馬不停蹄宣傳「月光光新慌慌：萬聖結」。（歐新社資料照片）

影史經典恐怖片系列「月光光心慌慌」（Halloween），在前後各種不同版本、驚嚇觀眾44年後，終於要在「月光光新慌慌：萬聖結」(Halloween Kills)中畫下句點。還沒滿20歲就擔任此系列女主角的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），現在不但已年過耳順，片中更升格當了外婆，卻坦言真的要揮別合作到變成像家人的劇組人員，非常捨不得。

潔美李寇蒂斯的父母湯尼寇蒂斯(Tony Curtis)、珍妮李（Janet Leigh），前者曾是好萊塢紅牌英俊小生還曾入圍奧斯卡 影帝，後者是經典名片「驚魂記」(Psycho)的主角，她接棒爸媽闖影壇，各方都在矚目表現，卻意外因為小兵立大功的「月光光心慌慌」從此成為尖叫女王，連續好幾年都在拍恐怖片。

潔美李寇蒂斯主演原版「月光光心慌慌」時還不滿20歲。(取材自IMDb)

「月光光新慌慌：萬聖結」是從4年前再度重啟的全新版本3部曲最後一集，潔美李飾演的洛莉把自己訓練成女戰神，就為了對付殺人魔麥克邁爾斯（Michael Myers），但在完結篇中，她以為自己早就邁向人生的新篇章，並沒有把心思再放在對付麥克上，不料麥克又突然出現，因此是和之前各集都不一樣的新發展。

片中洛莉的外孫女和一位有點爭議的對象產生情愫，洛莉要擔心的反而是這件事，潔美李表示片子一開始就有讓所有爸媽最害怕的情形—自己外出、小孩子交給保姆，卻發生極大的悲劇，整部完結篇從頭到尾都有震撼發展。雖然完結篇的編導已非原版的人馬，不過舊版約翰卡本特與新版的大衛戈登格林都是學過電影 、和自己最好的朋友們一起寫「月光光」系列的劇本，相隔40年的工作經驗頗為接近，並沒有太大的差異。

儘管銀幕上潔美李被殺人魔折磨多年，無法安心過日子，情緒長期緊繃，戲外拍片當然不是這麼可怕，她更因為身兼新版3部曲的監製，笑言現在要想辦法送給人員們好的禮物、準備好美食餐車到現場，扮演一個好的領導者，因而當拍完「月光光新慌慌：萬聖結」，她才覺得此後生命中不太會再有他們，更感依依不捨。