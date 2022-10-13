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曾斥「沒有父親希望孩子拍A片」百萬女優老爸樂當經紀人

聯合新聞網／即時報導
美國AV女優金咪格蘭潔剛出道時遭到父親嚴厲反對，現在不但獲得父親支持，還樂當她的經紀人。 合成圖。（取材自Instagram@strangerthangranger）
美國AV女優金咪格蘭潔剛出道時遭到父親嚴厲反對，現在不但獲得父親支持，還樂當她的經紀人。 合成圖。（取材自[email protected]

許多從事情色行業的人，為了顧及家人的面子與尊嚴，以及旁人的眼光，多半都不會透露自己的工作內容。美國AV女優金咪格蘭潔（Kimmy Granger）吐露心聲說「當我成為色情演員時，我父親感到羞愧，現在他是我的經紀人」。如今她不僅在AV界闖出名堂與許多頂尖的製作公司合作，Instagram更有超過百萬粉絲追蹤。

根據每日星報（The Daily Star）報導，現年27歲的金咪格蘭潔過去曾是一名脫衣舞孃，之後才轉戰成人產業。由於她擁有精緻的五官與火辣的身材，一出道就備受矚目，加上經常透過社群媒體分享大尺度辣照和影片，使她的官方Instagram吸引超過105萬人追蹤。

金咪格蘭潔透露，剛出道時其實是偷偷瞞著家人拍片，後來被父親發現，還一度不諒解地對她說「我當一個爸爸究竟做錯了什麼？沒有爸爸會希望自己的孩子從事這種行業」，搞得父女兩人的關係一度僵化。

金咪格蘭潔受訪時指出，因為母親有酗酒問題，因此她的童年過得並不快樂，從小就在單親家庭長大。她坦承，「我不希望父親認為我這樣做是為了傷害他」，也多次向家人表明自己真的很喜歡這份工作。經過幾個月的努力和堅持，如今父親終於放下成見，並擔任她的經紀人，這也讓過去有些疏離的父女關係變得更加緊密團結。

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