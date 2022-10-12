我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重磅通膨數據將出爐 預估9月核心CPI 重返40年高點

房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元

老爸端出餅乾分享 她一看傻眼：我的「泳裝胸墊」變零食碗

聯合新聞網／ 即時報導
艾蜜莉說自己的爸爸誤將胸墊當成零食碗，用來裝餅乾給大家吃。(影片截圖)
艾蜜莉說自己的爸爸誤將胸墊當成零食碗，用來裝餅乾給大家吃。(影片截圖)

女性的穿搭配件、化妝品五花八門，常讓男性看得一頭霧水，搞不懂各種東西的用途。一名爸爸就在準備零食給全家吃時，因為不知道胸墊的用途，而誤將胸墊當零食碗，裝餅乾給全家人吃。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女子艾蜜莉（Emily）在TikTok上分享，他們全家出門旅行，她把泳裝內的胸墊拿出來曬乾，結果被爸爸誤認為是小巧的零食碗，於是拿來裝蝴蝶餅給全家人吃，讓她覺得既尷尬又好笑。

艾蜜莉是之後才拍影片分享，並放上爸爸用「零食碗」裝餅乾的照片。因此有些網友質疑艾蜜莉是不是造假。不過艾蜜莉說，上週全家人出門旅行，就真的發生這件事，甚至還說：「如果你認識我爸，你就會知道他為什麼會搞錯了」。

這部影片在網路上爆紅，引來許多網友留言。有網友說：「我老公也會幹這種事！」，也有男網友說：「阿看起來真的就像零食碗啊！」另一名男網友則說：「我看完真的還是不知道它們是幹嘛用的，是用來墊屁股的嗎？」不少網友說自己笑到肚子痛，可能連鄰居都聽見了。

@emilyvogelplease #embarrassing #embarrassingdad #dadtiktok #fyp #girldad #dad #dadjokes #vacation #funnyvacation #funny #funnyvideos #funnyvideo #funnyvideos😂 ♬ original sound - Emily Vogel

TikTok

上一則

健身房大解放？網紅下身「一片肉色」練深蹲 臀型看光

下一則

誰說裝潢要花大錢？3招「窮裝」反而更實用

延伸閱讀

小布懶理家暴風波 與辣模熱戀氣死裘莉

小布懶理家暴風波 與辣模熱戀氣死裘莉
布裘只剩互相傷害 裘莉控家暴、床技差 小布這招反擊

布裘只剩互相傷害 裘莉控家暴、床技差 小布這招反擊
小布約會辣模艾蜜莉瑞特考斯基 裘莉絲毫不在乎

小布約會辣模艾蜜莉瑞特考斯基 裘莉絲毫不在乎
布萊德彼特與火辣名模約會 裘莉為這理由不在乎

布萊德彼特與火辣名模約會 裘莉為這理由不在乎

熱門新聞

小甜甜布蘭妮海邊全裸。(取材自Instagram)

不顧後面遊客 小甜甜布蘭妮「海邊全裸」135萬人按讚

2022-10-08 01:12
鬣狗最終不敵獅群陣亡。（取材自reddit）

鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼

2022-10-07 03:27
霍育費特（Steeve Ho You Fat）特殊姓氏掀熱議。(Getty Images)

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

2022-10-08 04:03
一群漁民在海中釣到了俗稱「地震魚」的巨大皇帶魚，身長超過4.8公尺的巨大身軀及駭人的模樣讓不少網友直呼可能天有異相。 (取才自影片截圖)

強震前兆？墨漁民捕獲4.8公尺「龍宮使者」 漁船放不下

2022-10-10 02:40
一隻剛孵化沒多久瀕死的雛鳥掉在路邊草叢中，經過獸醫細心治療後，原本又醜又皺的幼鳥成長為威風凜凜的仙氣倉鴞。（影片截圖）

路邊「人形粉紅肉塊」瀕死發抖 獸醫收編蛻變仙氣靈獸

2022-10-11 22:57
江蘇有一名男子徒手抓魚，沒想到過程超級順利，全程魚都沒有一絲掙扎，就這樣被男子抓了上來。（取材自微博）

男6秒徒手抓到一條呆魚 果斷放生：怕吃了影響智商

2022-10-07 03:09

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄