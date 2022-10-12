夫妻翻修老宅 撬開地板發現「264枚古金幣」拍價破83萬

一對夫妻翻修家中老宅，意外在廚房地板找到264枚價值不斐的古老金幣。示意圖。（取材自pexels）

一對夫妻近日為了翻修家中的老屋，在檢查家裡屋況的過程中，無意間在廚房地板發現藏了264枚「古老金幣」，而且價值不斐，經過專業鑑定並送往拍賣 會後，最後竟以總價75.4萬英磅（約83.3萬美元）賣出。

據外電iTV News報導指出，英國 北約克郡（North Yorkshire）這對夫妻原先住在家中老宅十年，為了將住家翻新，撬開廚房地板時，發現裡面裝了264枚金幣。

拍賣官古格里．艾德蒙（Gregory Edmund）指出，這些貴重的發現物很不尋常，而且又很稀有，歷史可追溯至1610年至1727年。他還透露，有許多來自全世界各地的買家都曾出價要買這些金幣，包括澳洲 和美國買主。

艾德蒙說，他從事拍賣官這一行四、五年以來，真的是頭一次遇到如此重大的事件，而且令人難以想像，「在廚房地窖裡發現藏了大批18世紀的古老金幣，這機率非常罕見。」

此外，金幣的價格原本只有估約值20至25萬英鎊，但最後竟然翻了三倍。拍賣行表示，這批金幣屬於知名富商梅斯特斯商人家族（Fernley-Maisters），喬瑟夫（JosephFernley）和莎拉（Sarah Maister）在1694年結婚定居在此。

該家族經商財力雄厚，從事鐵礦、木材及煤炭生意，在16世紀末至18世紀具有相當影響力，該家族的後代甚至還陸續在1700年代初期擔任國會議員。

Gold coins worth $290,000 were found under the kitchen floorboard of an English couple's home. Dating from 1610 to 1727, they belonged to Joseph and Sarah Fernley-Maisters who were married in 1694, they lived in the village of Ellerby, North Yorkshire. @SpinkandSon pic.twitter.com/S41BsfiPpF — Samuel J. Rosenfeld 🇺🇸 (@SamjLondon) September 4, 2022