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中國天球瓶起標2000元 最後拍出900萬元 估價師被開除

記者陳言喬／即時報導
法國一家拍賣行日前拍賣一個中國青花瓷天球瓶，原本估值僅2000歐元（約1954美元），吸引約30名中國人爭相出價競投，最終以912萬歐元（約891萬美元，含佣金）成交，暴漲4000多倍，結果估價師被炒魷魚。（取材自Osenat拍賣行官網）
法國一家拍賣行日前拍賣一個中國青花瓷天球瓶，原本估值僅2000歐元（約1954美元），吸引約30名中國人爭相出價競投，最終以912萬歐元（約891萬美元，含佣金）成交，暴漲4000多倍，結果估價師被炒魷魚。（取材自Osenat拍賣行官網）

法國一家拍賣行日前拍賣一個中國青花瓷天球瓶，原本估值僅2000歐元（約1954美元），吸引約30名中國人爭相出價競投，最終以912萬歐元（約891萬美元，含佣金）成交，暴漲4000多倍，結果估價師被炒魷魚。

港媒報導，買家是一名匿名中國收藏家，認為該個天球瓶是18世紀的罕見古董。拍賣會於10月1日在楓丹白露Osenat拍賣行舉行，今次拍賣的天球瓶，高約54公分，瓶身點綴藍色龍雲裝飾。

拍賣行表示，賣家是一名居於海外的法國女子，其祖母為巴黎收藏家，先由母親從她手中繼承而來，繼而傳給這名居於海外的法國女子；經過鑑定，拍賣行認為該天球瓶為20世紀的作品，價值「相當普通」，估價僅2000歐元。

拍賣公司總監拉博多（Cédric Labord）表示，自從拍賣目錄公開後，就有不少中國買家注意到這個天球瓶，他們深信這個花瓶實際上是一個罕見的18世紀工藝品。

報導稱，在拍賣會上，15名中國人透過電話競投，另15人在現場出價，氣氛熱烈。當叫價突破500萬歐元時，仍有10人繼續出價，最終一名匿名中國買家以770萬歐元搶下，再加上額外手續費，最終成交價高達912萬歐元，差了4000多倍。

拍賣行老闆、法國拍賣行業協會（SYMEV）會長奧斯納表示，在他41年的從業生涯裡，從未見過這樣「特別」的事情。拍賣結果不僅讓人驚訝，賣家很有可能後悔釋出這麼值錢的古董，而錯估藏品的「估值鑑定師」事後亦被解雇。

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