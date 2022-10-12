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世界首例 西班牙女童接收心臟衰竭死者腸道器捐

中央社／馬德里11日即時報導
西班牙馬德里拉巴斯（La Paz）醫院11日表示，一名1歲西班牙女童在接收一名心臟衰竭過世者的捐贈後，成功進行腸道移植，創下全球首例。（路透）
西班牙馬德里拉巴斯（La Paz）醫院11日表示，一名1歲西班牙女童在接收一名心臟衰竭過世者的捐贈後，成功進行腸道移植，創下全球首例。（路透）

西班牙馬德里拉巴斯（La Paz）醫院今天表示，一名1歲西班牙女童在接收一名心臟衰竭過世者的捐贈後，成功進行腸道移植，創下全球首例。

路透報導，院方發布聲明說，這名女童「如今已經出院，狀況良好與父母一起在家」。

西班牙的器官移植位居全球領先地位，根據西班牙衛生部數據，2021年期間，每百萬居民進行了超過102例器官移植，比例僅次於美國。

而這次器捐受惠的女嬰名叫艾瑪（Emma），她出生僅1個月就因腸道過短被診斷出腸道衰竭，健康情況急速惡化，直到13個月大時接受多器官移植才出現改善。

除了腸道，艾瑪同時也接收了新的肝臟、胃、脾臟以及胰臟。

艾瑪的母親告訴記者：「好消息是生命延續下去了，艾瑪很勇敢，也每一天都在證明她想繼續活下去。」艾瑪的母親同時向捐贈者的家屬和醫療團隊致謝，她表示，艾瑪如今已17個月大。

心臟停止死亡後器官捐贈是醫師確認死者無心跳和呼吸功能後所進行的器捐。

捐贈者的器官儘管缺少了充氧血，接下來仍以人工方式，透過葉克膜（ECMO）進行保存。

艾瑪案例特殊之處在於，腸道很難從心臟驟停捐贈中保存下來，這跟消化器官的特性有關。

大多數移植器官都來自腦死但仍有心跳的捐贈者，如此才能保持器官完好無損。

然而，拉巴斯醫院表示，自從發展現代心臟停止後器官捐贈以來，這項技術日益普及，如今已增至西班牙所有器捐的1/3左右。

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