坐在草堆喝下午茶 北京網紅咖啡館被吐槽像牛棚
北京一間網紅咖啡廳因為「牛棚式」的裝潢近日在網路走紅，有博主曬出照片，只見該咖啡館地上滿是草料，沙發以稻草製成，遮陽傘也是用稻草和竹竿捆綁而成。草料包裹的房屋中間，擺著一張咖啡桌，桌上是精緻的甜點與飲品。不少網友吐槽「「好像是去地裡扒苞米，休息坐在草垛邊喝水的樣子」。
九派新聞報導，一則「北京網紅美式農場咖啡廳？你們沒事兒吧」的帖文走紅。這間該咖啡店位於北京朝陽區，宣傳帳號稱該裝飾是「體驗在稻田裡吃下午茶」。有網友直言「這不就是以前的牛棚嗎？」
店舖老闆稱，一年會換四次裝飾「因為我的店舖位置不是在商業區，如果不能給客人帶來意外的體驗，別人不會跑這麼遠來喝咖啡。我們店本就不是像星巴克、瑞幸這樣面向大眾的常規咖啡廳，我們是另一個賽道。」
老闆說，店裡的草都是真的，剛開始還購買了「假稻草」，後來覺得效果不太好，「營造出了豐收稻田的感覺，客人都說進來聞到了草的味道。」
針對網友稱「著火了都跑不了」，老闆解釋，店舖嚴格禁止明火，不僅店舖內不准抽菸，門口都不能抽。「園區每天都會檢查消防。再者，我們店的所有的草垛都是噴過、泡過阻燃劑的。」
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