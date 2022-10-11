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萬聖節將至 1161公斤南瓜刷新美最重紀錄

中央社／半月灣10日即時報導
明尼蘇達州園藝教師金傑（Travis Gienger）10日以重達2560磅的南瓜，贏得北加州年度南瓜秤重大賽冠軍。（美聯社）
明尼蘇達州園藝教師金傑（Travis Gienger）10日以重達2560磅的南瓜，贏得北加州年度南瓜秤重大賽冠軍。（美聯社）

明尼蘇達州一名園藝教師種出一顆碩大無朋的南瓜，重達2560磅（約1161.2公斤），今天在萬聖節前舉辦的南瓜秤重競賽中，創下國內最重南瓜紀錄。

美聯社和哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，來自明尼蘇達州阿諾卡市（Anoka）的金傑（Travis Gienger）與他的南瓜刷新紀錄，贏得北加州年度南瓜秤重大賽冠軍。

明尼蘇達州園藝教師金傑（Travis Gienger）10日以重達2560磅的南...
明尼蘇達州園藝教師金傑（Travis Gienger）10日以重達2560磅的南瓜，贏得北加州年度南瓜秤重大賽冠軍。（美聯社）

金傑說：「明尼蘇達州今年年中很不錯，但我們那邊的春天真的非常艱苦。所以要在明尼蘇達州種出來，本來應該不太可能。這就像用大車輪在環法自由車賽（Tour de France）奪冠一樣。你懂吧，你只能抱希望而已，但卻成功了。」

金傑開了35小時的車，把他的巨大南瓜載到舊金山南方的半月灣（Half Moon Bay），最終辛勞沒有白費，在第49屆南瓜秤重世界錦標賽（World Championship Pumpkin Weigh-Off）創下紀錄。

明尼蘇達州園藝教師金傑（Travis Gienger）10日以重達2560磅的南...
明尼蘇達州園藝教師金傑（Travis Gienger）10日以重達2560磅的南瓜，贏得北加州年度南瓜秤重大賽冠軍。（美聯社）

金傑也曾於2020年拿下北加州同一項競賽冠軍。他今天帶來的南瓜打破了上週才剛在紐約刷新的2554磅（約1158.5公斤）紀錄。

根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），目前全球最重南瓜是一名義大利人於2021年種出，那顆南瓜重達2702磅（約1225.6公斤）。

明尼蘇達州 加州 北加

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