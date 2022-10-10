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強震前兆？墨漁民捕獲4.8公尺「龍宮使者」 漁船放不下

聯合新聞網／即時報導
一群漁民在海中釣到了俗稱「地震魚」的巨大皇帶魚，身長超過4.8公尺的巨大身軀及駭人的模樣讓不少網友直呼可能天有異相。 (取才自影片截圖)
一群漁民在海中釣到了俗稱「地震魚」的巨大皇帶魚，身長超過4.8公尺的巨大身軀及駭人的模樣讓不少網友直呼可能天有異相。 (取才自影片截圖)

出大事的徵兆？最近一段影片在網路上掀起熱議，一群漁民在海中釣到了俗稱「地震魚」的巨大皇帶魚，身長超過4.8公尺的巨大身軀及駭人的模樣讓不少網友直呼可能天有異相。

綜合媒體報導，智利一群漁民5日在墨西哥錫那羅亞外海捕獲一條身長超過4.8公尺的巨大皇帶魚(Giant oarfish)，由於當地民眾沒見過這種魚，對於這種長的像鰻魚跟蛇混合體的超巨大魚類感到相當驚恐，漁民將捕獲巨大皇帶魚的影片拍下並上傳到社群網站上，吸引不少網友熱議。

從影片可以看到這隻巨大皇帶魚被放在漁船上，腮不斷呼吸開闔著，由於身體超長因此連漁船都快放不下，而皇帶魚的身體佈滿各式各樣的痕跡，嘴巴張得大大的模樣相當驚悚。由於皇帶魚本身又有「地震魚」的稱呼，這條皇帶魚也是今年記錄裡最長的一隻，因此不少網友都直呼可能又要有大地震了。

來源：MILENIO

今年有不少地區都有釣到皇帶魚，例如台灣台東太麻里鄉香蘭村沙灘在6月9日下午2時多，有一名林姓釣客捕獲一條重達130公斤的皇帶魚，讓他直呼「搏鬥過程好爽」。台灣農委會成功水產試驗所主任何源興表示，皇帶魚又稱勒氏皇帶魚，俗名龍宮使者、地震魚，是輻鰭魚綱月魚目皇帶魚科的其中一種，可能因海底環境有些變化或混濁，皇帶魚才會被捕撈上岸。

地震 社群網站 墨西哥

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