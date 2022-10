勇士隊格林打人離隊 網紅出價千萬美元喊拳擊「對決」

金州勇士 明星大前鋒格林(Draymond Green)揮拳隊友波爾(Jordan Poole)衝突影片遭外流,引發軒然大波,雖已暫時離隊數日,但仍被熱烈討論,現在有網紅出價1000萬美金邀請格林參加拳擊賽。

金州勇士在一次隊內訓練中被爆,當家老大哥格林和波爾發生衝突,原本只是口角言語上的摩擦,沒想到愈演愈烈,格林直接一拳揮向波爾,影片被爆料給媒體,在網路上瘋傳。

美國拳擊網紅傑克保羅(Jake Paul)在看到影片後,在推特 上發文,表示自己要出價1000萬美金和格林對決,直接標註對方帳號,並問到「你想要嗎?」

Draymond I got $10 million for you to get in the ring on the next Most Valuable Promotions pay per view. Who you want? @Money23Green