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勇士隊格林打人離隊 網紅出價千萬美元喊拳擊「對決」

體育新聞組／即時報導
金州勇士明星大前鋒格林召開道歉記者會。（美聯社）
金州勇士明星大前鋒格林召開道歉記者會。（美聯社）

金州勇士明星大前鋒格林（Draymond Green）揮拳隊友波爾（Jordan Poole）衝突影片遭外流，引發軒然大波，雖已暫時離隊數日，但仍被熱烈討論，現在有網紅出價1000萬美金邀請格林參加拳擊賽。

金州勇士在一次隊內訓練中被爆，當家老大哥格林和波爾發生衝突，原本只是口角言語上的摩擦，沒想到愈演愈烈，格林直接一拳揮向波爾，影片被爆料給媒體，在網路上瘋傳。

美國拳擊網紅傑克保羅（Jake Paul）在看到影片後，在推特上發文，表示自己要出價1000萬美金和格林對決，直接標註對方帳號，並問到「你想要嗎？」

稍早格林也開了40分鐘的記者會，正式向波爾及球團道歉，稱自己是一個「有缺陷的人」，他已經離隊自主訓練兩天，原本預計周日歸隊，但稍早他宣布將無限期離隊，不確定什麼時候會歸隊，但是應該會在10月18日勇士開幕戰前回歸。

勇士 推特

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