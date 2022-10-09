分頭行動...蚊子幼蟲「射出頭部狠咬」 網：啪一聲沒了

蚊子幼蟲射出頭部補食。(圖擷自臉書)

美國昆蟲學會期刊日前發表了一項研究，部分蚊子幼蟲會把自己的頭以超快速度噴射出去，瞬間咬住獵物完成補食。多段驚人的影片曝光後讓網友目瞪口呆，開玩笑表示「慶幸蚊子長大後只是用針捅我」。

根據美國昆蟲學會（Entomological Society of America,ESA）一項新研究，生物學教授漢考克（Robert G. Hancock）仔細觀察到有兩種蚊子幼蟲可以透過「射出頭部」的方式，捕食其他的孑孓。這兩種幼蟲分別為巨蚊屬的Toxorhynchites amboinensis，以及鱗蚊屬的Psorophora ciliata。

該份研究指出，這兩種幼蟲會突然射出頸部攻擊獵物，意即讓自己的頭部暫時離開身體。射出去同時張開下顎，在撞擊的瞬間閉合緊咬獵物。而這樣的攻擊方式大概僅花費15毫秒，表明了幾乎是一種高度發達、反射般的行為。漢考克表示當自己第一次看到的時候「下巴都掉下來了」，之後每次再看這樣的畫面依然感到驚訝。

影片被分享到臉書 社團後同樣讓網友傻眼，「是你嗎？艾連(註：日漫「進擊的巨人」主角)？」、「從小到大都沒討喜過」、「啪的一聲，沒了」「分頭行動」「放大成一般動物我會嚇死」。也有網友表示「幸好他長大不像異形一樣」「很慶幸蚊子長大後只是用針捅我」。