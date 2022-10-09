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保護家人戰鬥力瞬飆 「地方爸爸」爆氣狠搧黑熊一巴掌

聯合新聞網／ 即時報導
一家人在門口撞見一隻熊，一家之主為了保護家人高聲怒吼，還搧了那隻熊一巴掌。（截圖自抖音）
一家人在門口撞見一隻熊，一家之主為了保護家人高聲怒吼，還搧了那隻熊一巴掌。（截圖自抖音）

一戶人家遛狗完畢返家，在門口撞見一隻熊，男主人為了保護家人瞬間爆氣，不僅高聲怒吼，還搧了那隻熊一巴掌，氣勢驚人。

一名男子摩瑞（Anthony Mooren）日前和家人外出遛狗，回家時在門口遇見一隻黑熊突然冒出來，小狗率先發現發出叫聲，太太也發出尖叫聲，後來其中一隻狗狗還衝向熊，被摩瑞一把拉回來，他發出狂吼，一個箭步上前打了那隻熊一巴掌，威猛的氣勢讓熊嚇得往後退。

摩瑞持續對著黑熊發出憤怒的嘶吼聲，他把狗狗的牽繩交給家人，接著抄起地上的鐵鏟和鍋蓋，拍打出巨大響聲試圖把熊引出來，最後他消失在監視器鏡頭前。這支男子嚇退黑熊的影片在抖音已有超過620萬觀看次數，網友笑稱在這個當下男子已經變成比熊還可怕的存在了。

美國國家公園管理局提醒，如果遇到野熊出現在周遭，需要保持冷靜，站在原地，緩慢揮動手臂，用平靜語氣提示對方自己是人類不是獵物。這時熊可能會靠近甚至用後腿站起，便於觀察和嗅聞，但那只是好奇的表現，並非威脅，人類必須保持靜止直到熊自行離去。

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