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「林來瘋」10周年 林書豪：在NBA打球的那扇門已經關上

記者胡玉立／即時報導
「林來瘋」十周年之際， HBO重新推出林書豪的紀錄片。(取自HBO推特)
「林來瘋」十周年之際， HBO重新推出林書豪的紀錄片。(取自HBO推特)

2012年2月，台裔美籍NBA球員林書豪意外帶領紐約尼克隊(Knicks)創下七連勝，掀起「林來瘋」(Linsanity)熱潮，從默默無聞一躍成為全球名人；在串流媒體HBO訂11日播映林書豪紀錄片「38分，於麥迪遜花園」(38 at the Garden，暫譯)之際，林書豪在中國接受紐約時報專訪，談到這十年來他面對「林來瘋」的心境如何不斷轉變；他並坦言，他明白「在NBA打球的那扇門已經關上了」。

曾對「林來瘋」感到很害怕

目前在中國籃球協會(Chinese Basketball Association，CBA)效力的林書豪表示，十年前「林來瘋」剛起時，「一下發生了太多事，有如一場情緒龍捲風，我甚至不知道怎麼去感受。」他一度有好幾年感到不舒服，甚至很害怕；「害怕狗仔隊，害怕人們追我的家人，害怕有人想從我這裡偷走什麼，騙我，從我身上賺錢。害怕我愛的人，害怕辜負人們的期望或錯過機會。」

但十年後，林書豪說，他已完全接受了這個將他變成「文化偶像」的奇特現象。儘管那之後的下一賽季，林書豪離開尼克隊前往休士頓火箭隊(Houston Rockets)，再也沒有達到同樣的籃球高度，但他仍創造出多采多姿的NBA生涯，2019年還以多倫多猛龍隊(Toronto Raptors)候補球員身分拿到一枚NBA總冠軍戒指。

2012年「林來瘋」席捲NBA，圖為紐約尼克隊球迷在麥迪遜花園廣場看台上高舉林書...
2012年「林來瘋」席捲NBA，圖為紐約尼克隊球迷在麥迪遜花園廣場看台上高舉林書豪照片。(美聯社)

「我一年比一年更感激」

林書豪向紐時談到「林來瘋」現象表示，「我一年比一年更感激。現在我開始意識到：我真的影響了很多人的生活。現在我可以很自在地說，『哦，對，那是林來瘋。』我最初以為，我絕不想靠『林來瘋』做任何事情；不想拍紀錄片或任何類似東西，也不想回到過去。但後來，我想我沒問題。我真的很願意談它；因為那是個特殊時刻，而且我們現在需要談論它。Linsanity對我來說，變得更重要、更有價值。」

林書豪強調，「那是一個對亞裔和少數族裔來說，如此特別的時刻；因為這樣的時刻太少了。」

2012年「林來瘋」席捲NBA，圖為紐約尼克隊林書豪在對達拉斯獨行俠隊比賽中，吶...
2012年「林來瘋」席捲NBA，圖為紐約尼克隊林書豪在對達拉斯獨行俠隊比賽中，吶喊為自己加油。(美聯社)

「一生都在擺脫亞裔身分」

林書豪解釋這十年來自己面對亞裔身分的心態轉變，他指出，「林來瘋這整件事其實很複雜。我一生都在努力擺脫亞裔身分，當我在球場傳球時，種族不重要；那是我做自己的安全空間，不必成為亞裔象徵。但當Linsanity出現、我得到全球認可，人們唯一想談的就是我的種族，還常以非常貶低、居高臨下和種族主義方式談論它。」

林書豪表示，剛開始，他希望人們欣賞他在球場的表現，不想談亞裔的事。但「十年後，我明白我沒有利用那段時間，我希望我曾經這樣做，發揮影響。我希望我能更多談談我是亞裔，以更好的方式談論它，而不是逃避它。」

而在被問到是否希望再重返NBA時，林書豪表示，「我一直抱有這樣的希望，但那扇門似乎已經關上了。我會一直想在NBA打球。我喜歡在那裡的時光。我喜歡在那聯賽中競爭，但我認為，這已不再可能了。」

林書豪 亞裔 NBA

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