野豬長出獠牙戳穿自己腦袋？科學家剖析鹿豚超反常演化

許多科學家研究鹿豚奇特的獠牙到底是什麼作用。（取材自推特）

生物的演化一般而言都是朝向對自身有利的方向，卻有一種野豬反其道而行，牠長長的獠牙生長的方向竟是對準自己的腦袋，一不小心就會「自殺」。

這種反達爾文的動物叫做「西里伯斯鹿豚」，源自印尼 群島，是四種鹿豚分支其一，身軀龐大棕黑無毛，屬於野豬的親戚，體長約85到110公分、體重80到100公斤。

和野豬不同的是，鹿豚上顎上方有兩根「上犬齒」，生長方向很特別，從上顎刺穿皮膚長出，往上生長並且向內彎曲，瞄準的正是鹿豚眼窩以及頭骨，如果無限制生長，將可能刺穿腦袋。

許多科學家研究鹿豚奇特的獠牙到底是什麼作用，野豬的獠牙通常作為戰鬥用途，不過鹿豚這種彎曲的獠牙相對脆弱，拿來打架很容易折斷，牠們戰鬥時會刻意避開獠牙接觸，用後腿支撐站起，改用前肢和上半身碰撞。

科學家推測，這種反常的獠牙一開始確實可能是為了戰鬥演化而來，有巨大獠牙有助防禦和生存，但到了某個時間點，鹿豚缺少天敵，群居生活安逸，這樣的武器變得沒有必要，變成純粹吸引異性的裝飾，就像孔雀的尾羽一樣，獠牙愈大愈長的鹿豚更受雌性青睞，便更具有繁衍優勢。