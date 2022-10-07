媽秀出萬聖節作品「心臟」 逼真到臉書判定血腥畫面

原PO分享自己製作的萬聖節作品「心臟」。 （取材自臉書）

不論聖誕節 、萬聖節 ，台灣都已融入西方文化中，尤其是萬聖節，許多大人小孩都會喬裝打扮，除了享受西方「鬼節」氣氛外，也考驗著父母的巧手功力。一名媽媽在臉書 分享自己精心製作的萬聖節「心臟」作品，沒想到因為太過逼真，讓不少人看了差點反胃。

原PO在臉書「爆怨2公社」分享自己製作的萬聖節作品，只見手上放了一個幾乎是1：1等同大小的「心臟」，逼真又血紅的造型讓人分不出來是真是假，就連血管血絲也做得維妙維肖。

原PO說這是自己做的萬聖節作品，沒想到做好後傳給朋友看，讓朋友看了嚇到直呼「我已經報警了！」原PO解釋這顆「心臟」其實是湯圓，可以吃的，也要大家放心這不是真的心臟，「是萬聖節嘛，大家輕鬆點」。

照片也嚇到所有人，眾人驚呼「這比真品還要像」、「真的是太強惹」、「好猛」、「超酷！逼真到臉書直接判定血腥畫面」、「太強了」、「太逼真了啦！以後妳的兒女做醫師也不怕！職前訓練？」、「像到我沒胃口」、「強到我也想問，有開放訂購嗎？」、「真心覺得有點走火入魔了，怕怕的」、「我要關心一下版主老公還好？」、「這手藝真的是出神入化了」、「我覺得好萊塢特效需要您」。