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真的是神奇寶貝 加州超狂美容師 把狗狗變身「寶可夢」

聯合新聞網／ 即時報導
狗狗經過美容後進化成神奇寶貝，左為風速狗，右為水伊布。(影片截圖)
狗狗經過美容後進化成神奇寶貝，左為風速狗，右為水伊布。(影片截圖)

很多飼主都會將自己的寵物送去美容，美國加州就有一名超狂的美容師，把狗狗一一進化成動畫「寶可夢」(Pokémon)裡的風速狗、水精靈等，擬真程度讓不少網友目瞪口呆。

加布里埃爾·費托薩（Gabriel Feitosa）曾被譽為世上最知名的狗狗創意美容師，他在社群平台上分享了大量狗狗美容前後的差異。其中有隻8個月大的白狗經過他的巧手進化成「風速狗」，維妙維肖的花色讓不少網友嘆為觀止。除此之外從影片中也能看見他拿出「水之石」，將狗狗瞬間進化成「水精靈」，顛覆不少人對於寵物美容的想像。

根據《鏡報》（Mirror）報導，加布里埃爾表示這些神奇轉變可能花費400到800英鎊之間，得視狗狗的體型而定，且通常得耗時連續4到6周，過程並不輕鬆。雖然有部分網友質疑這些誇張的色彩可能影響毛孩身體健康，不過加布里埃爾表示這些原料都是專為狗狗開發的，甚至拍過自己吃染料的影片證明無毒純素。

如今他的作品在抖音上已累積超過150萬名粉絲，不少網友按讚表示「這工作超讚」「每隻狗都是傑作」「可愛到爆」。

@gabrielfeitosagrooming Eai encara esse meu time? Todos os produtos utilizados são veganos, atóxicos e desenvolvidos para cães. #banhoetosa #cachorrofofo #poodlegigante #bichonfrise #tosador #pokemon #pokemonbrasil ♬ original sound - Gabriel Feitosa

社群 加州 抖音

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