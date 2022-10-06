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南極郵局招募「數企鵝員」沒水電網路 仍吸6千人搶爆

聯合新聞網／ 即時報導
南極一間郵局日前發出一個特別職缺，招募「數企鵝人員」，但當地沒水沒電，什麼事情都要自理，仍然吸引千人搶破頭報名。圖為示意圖，非當事企鵝。(中央社)
南極一間郵局日前發出一個特別職缺，招募「數企鵝人員」，但當地沒水沒電，什麼事情都要自理，仍然吸引千人搶破頭報名。圖為示意圖，非當事企鵝。(中央社)

南極一間郵局日前發出一個特別職缺，招募「數企鵝人員」，但當地沒水沒電，什麼事情都要自理，仍然吸引千人搶破頭報名。

綜合外媒報導，南極高地爾島洛克羅伊港(Port Lockroy,Goudier Island)1間郵局日前發出徵才啟事，希望能夠招募「數企鵝人員」，工作就是要去統計當地企鵝的總數量，工作時間長達五個月之久。不過，該間郵局位處的地帶堪稱全世界最偏遠寒冷的地帶，沒水沒網路沒抽水馬桶，幾乎什麼都沒有的環境中所有事情都要自己來，儘管地理環境十分嚴苛，仍吸引超過6000人投遞履歷報名。

經過嚴格篩選後，最終4名幸運兒成為「數企鵝員」，分別是希爾頓(Mairi Hilton)、布魯佐恩(Lucy Bruzzone)、巴拉汀(Clare Ballantyne)及柯爾貝特(Natalie Corbett)，這4名雀屏中選的數企鵝員剛好都是20歲至40歲的輕熟女，其中23歲的巴拉汀是入選的4名成員中最年輕的。

30歲的希爾頓是澳洲生物保育博士，因為她的專長關係，將負責監測島上1500多隻巴布亞企鵝，她接受媒體採訪時表示自己很開心卻又有點緊張，「這是我人生第一次到南極，不知道會發生什麼事情」。獲選者中年紀最長的布魯佐恩現年40歲，她將成為郵局的負責人，布魯佐恩開心的說「這是我一生的夢想」。

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