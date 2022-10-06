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不用再猜了 動畫「史酷比」裡的短髮眼鏡女是同志

中央社／洛杉磯5日綜合外電報導
「史酷比」動畫中的主角之一威瑪（左）是女同性戀。（影片截圖）
「史酷比」動畫中的主角之一威瑪（左）是女同性戀。（影片截圖）

經過數十年來的謠傳與影射，動畫界最藏不住的秘密之一終於獲得證實：「史酷比」（Scooby-Doo）系列動畫中的主角之一威瑪（Velma）是女同性戀。

本周上映的萬聖節特別電影「史酷比：不給糖就搗蛋」（Trick or Treat Scooby-Doo，暫譯）片段顯示，這個機智的偵探在初遇反派服裝設計師可可迪亞布羅（Coco Diablo，暫譯）時，不僅眼鏡起霧，還羞紅了臉。

威瑪還在另一個場景中對身旁友人黛芬（Daphne）說：「好的，我在騙誰呢？我一見鍾情了！我該怎麼辦？我該說什麼？」

「史酷比」裡的這幫素人偵探從1969年以來便一直在解謎破案，逗樂一代又一代的孩子們，動畫中的壞蛋一旦真實身分被揭穿，總會說出「要不是你們這些臭小鬼，我本來可以脫身的」台詞。

主角史酷比是一隻又大又笨重的大丹狗，會為了「史酷比點心」（Scooby snack）不擇手段，在朋友薛吉（Shaggy）、黛芬、弗雷德（Fred）和威瑪幫忙下找出犯罪線索，他們還組成「神秘偵探社」（Mystery Incorporated）。

法新社報導，史酷比粉絲早就認同威瑪是酷兒，如今這部新電影首度給了明確的肯定答案。

史酷比系列動畫和電影製作團隊雖然不能在螢幕上明講，但先前曾提及威瑪的性向。

2020年，製作人瑟方（Tony Cervone）在社群媒體Instagram上張貼威瑪和另一名女性角色的照片，並以同志驕傲（Pride）的彩虹主題作為背景。

瑟方當時在標題寫道：「我們10年前就盡可能地表明我們的用意了。我們大多數的粉絲都懂了，那些不懂的人，我建議你們更仔細瞧瞧。」

新電影「史酷比：不給糖就搗蛋」導演奧迪哈里森（Audie Harrison）告訴美國全國公共電台（NPR），他沒想到威瑪的同性吸引力會如此「具有創新性」，他不過是「立志要用一部尷尬的青少年迷戀喜劇來找樂子」。

他補充說：「不過，能成為將一種表述正常化的一部分，感覺很棒，特別是像史酷比這樣膾炙人口的系列劇集。」

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