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空拍機拍下全程「虎鯨獵食大白鯊」稀有畫面曝光

編譯張君堯／即時報導
科學家們發表的最新研究結果證實「虎鯨能捕殺大白鯊」，更有鏡頭捕捉到整段過程。（取材自YouTube）
科學家們發表的最新研究結果證實「虎鯨能捕殺大白鯊」，更有鏡頭捕捉到整段過程。（取材自YouTube）

科學家們發表的最新研究結果證實「虎鯨能捕殺大白鯊」，更有鏡頭捕捉到整段過程。

衛報報導，在本周發布的科學研究中，直升機和無人機拍攝的影片可以見到「一群虎鯨在西開普省（Western Cape）南部港口城鎮莫塞爾灣（Mossel Bay）附近追逐本應是海洋中最凶猛的捕食者之一：大白鯊，雙方更進行長達一小時的追逐」。

南非鯊魚科學家、此研究的主要作者湯納（Alison Towner）表示「這種行為以前從未被詳細目擊過」，這段拍攝於5月的影片拍下5隻虎鯨追逐並殺死1隻大白鯊的畫面，科學家們認為還有另外3隻虎鯨在狩獵過程中死亡。

來源：Sea Search Research & Conservation

海洋哺乳動物專家和研究合著者埃爾文（Simon Elwen）指出「虎鯨是非常聰明的動物，他們的群體狩獵方法使其成為非常有效的掠食者」，雖然虎鯨同樣身為海洋的頂級捕食者、以捕食其他鯊魚物種而聞名，但先前有關牠們攻擊大白鯊的證據有限。

目前已知影片中的其中一隻虎鯨曾攻擊過大白鯊，其他4隻鯨魚則沒有，表明這樣的獵食「正在傳播」，稍早的研究更已經確定虎鯨可以通過「文化傳播」來相互學習。此外，這場襲擊後大白鯊便從該地區消失，接下來的45天內只出現過一隻大白鯊，證實大白鯊出現「逃跑反應」並可能產生更廣泛影響。

爾灣 南非

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