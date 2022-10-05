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洋基賈吉62轟價值200萬元 MLB「史上最貴全壘打球」是這顆

記者藍宗標／即時報導
洋基隊重砲賈吉。（美聯社）
洋基隊重砲賈吉。（美聯社）

洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）打破美聯紀錄的全壘打球，行情相當驚人，一家位於美國加州拍賣公司證實，已和撿到這顆球的球迷尤曼斯（Cory Youmans）連絡，提出200萬美元的價碼。

賈吉昨天在遊騎兵隊主場挑戰紀錄，雙重賽第2戰首局首打席全壘打，超越洋基傳奇球星馬里斯（Roger Maris）1961年61轟，改寫美聯單季最多轟紀錄，坐在左外野看台的尤曼斯幸運「中獎」。

加州這家拍賣公司（Memory Lane Inc.）老闆柯漢（JP Cohen）向美聯社記者透露，已和透過簡訊和電子郵件連絡尤曼斯，他強調這個報價超出一般行情，就看對方願不願意出售。

大聯盟史上最貴的全壘打球價值300萬美元，紅雀隊退役名將麥奎爾（Mark McGwire）1998年締造70轟紀錄，當時也是史上首位單季70轟打者，這顆全壘打球的價碼以驚人數字賣出。

遊騎兵主場昨天湧進38832人觀戰，尤曼斯接到全壘打球後，也成為媒體關注的焦點，坦言如何處理這顆球，暫時還沒有想法。

加州 洋基 拍賣

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