洋基賈吉62轟價值200萬元 MLB「史上最貴全壘打球」是這顆

洋基 隊重砲賈吉(Aaron Judge)打破美聯紀錄的全壘打球,行情相當驚人,一家位於美國加州 的拍賣 公司證實,已和撿到這顆球的球迷尤曼斯(Cory Youmans)連絡,提出200萬美元的價碼。

賈吉昨天在遊騎兵隊主場挑戰紀錄,雙重賽第2戰首局首打席全壘打,超越洋基傳奇球星馬里斯(Roger Maris)1961年61轟,改寫美聯單季最多轟紀錄,坐在左外野看台的尤曼斯幸運「中獎」。

Great pic of No. 62 ball from wife of Cory Youmans, who caught it. @BriAmaranthus is reporter for SI and was on The Bachelor.



(H/T @FOSAdam) pic.twitter.com/P577TGDmqy