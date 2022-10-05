真的是好狗命 她出錢讓哈士奇坐轎子上山 網友熱議

江西武功山景點，狗主人雇轎夫抬狗上山，引發網友痛批「人不如狗」。（取材自上游新聞）

中國十一長假，各景區湧現人潮，也有遊客帶著寵物出遊。江西萍鄉武功山景點被網友拍到有哈士奇狗坐著轎子上山，結果引發網友憐惜轎夫的尊嚴，批評「人不如狗」，引發熱議。

上游新聞報導，這條哈士奇犬是由一名女主人雇請轎夫抬上山的，從視頻中可以看到那條哈士奇犬頗享受躺在轎椅上的感覺，不時張著嘴東看西看，前後兩端的轎夫則是一步一步的抬上山。

這段視頻播出後，引發不少網友抨擊。網友稱，「這不是錢不錢的問題，有些事不是付了錢就是對的」、「人類之所以區別於動物，就是人類除了金錢還需要尊嚴、平等和認同」

報導稱，景區工作人員表示，確有此事，是狗主人為狗租的轎子，景區沒有規定不能抬狗。轎夫都是當地的民工，他們自己謀生，不是（景區）的工作人員。

來源:YouTube

不過，他們不建議將寵物狗帶上山，因為現值假期，遊客比較多，一旦發生犬隻傷人的情況，處理起來比較麻煩。

但也有網友認為，這是你情我願的事，主人帶著狗一起爬山，人會累，狗也會累，這時候雇個轎夫來幫忙很正常，其實狗主人和轎夫都沒覺得有什麼。

報導引述轎夫的看法稱，他們抬狗並不是稀奇事，遊客出錢，他們就出力，他們不會理會網上的聲音。

當地居民也稱，轎夫抬狗、抬東西的都有，和抬人是一個價格，可促進就業 ，幫助轎夫增收，這是件好事。

報導稱，去年9月，一位遊客登武功山時，也請轎夫將自己的兩條寵物狗抬上山，引起網友指責。狗主人對此解釋，他的兩條柯基犬有基因病，無法長時間爬階梯，當時有轎夫問他是否需要抬轎專案，他覺得狗比人輕，於是按照抬人的價格支付了費用，請轎夫將兩隻狗抬上山。

報導稱，之所以有人質疑「轎夫抬狗」，應是質疑社會分配的不公，貧富差距的擴大，乃至有「人不如狗」的畸形價值觀。