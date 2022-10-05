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中國近來流行「遛機械狗」 牽它逛街回頭率百分百

記者陳言喬／即時報導
中國近來流行「遛機械狗」，圖為上海街道上的機械狗。（取材自極目新聞）
中國近來流行「遛機械狗」，圖為上海街道上的機械狗。（取材自極目新聞）

中國多地出現「遛機械狗」現象，這種「機械狗」多為中國國產，具有自動跟隨和負重等功能，還可以做出轉圈、打滾和作揖等動作，在路上「遛狗」每每引起眾人注目。

極目新聞報導，近來社交媒體上不少人曬出「遛機械狗」的視頻，黑色、銀色、黃色的四足機器人出現在街頭，它能陪你散步、幫你拿快遞、等你下班...。

機械狗出現在街頭，也成為眾人爭相拍攝的焦點。和寵物狗相同的大小和四肢，由主人牽繩，還可以做出打滾、作揖等多種動作，頭部的攝像頭除了可以識別障礙物，還可以智慧識別主人，並進行跟隨。最有趣的場面莫過於，機械狗和寵物狗在街頭相遇，寵物狗流露出或好奇、或害怕的表情。

除了通體為金屬製作，機械狗似乎已經可以比肩寵物狗，甚至有網友列出了機械狗的多項優點：不買狗糧，不用疫苗，沒有排泄，乖巧聽話又安靜，還有人問能否給機械狗裝上狗頭和毛絨皮膚。不過，也有人稱，不知道機械狗有什麼作用，不可愛也不會陪著你。

報導稱，普通消費者想擁有一隻機械狗並不難，電商平台上有多個國產品牌都推出了機械狗產品，定價1.5萬元到10萬元人民幣（約2107到1.4萬美元）不等。最高級10萬元的機械狗，移動速度更快，可以伴隨主人跑步，載重也可達到5公斤。

高工機器人產業研究所所長盧瀚宸表示，機械狗作為足式機器人的代表之一，目前算是比較早實現落地的產品，其集合機電軟算一體化，算得上是典型的硬科技產品。與真實寵物相比，機械狗的優勢在於具備指令型的交互功能，具備一定的科技性。

但就目前的技術而言，短板（缺點）也很明顯，比如智慧化程度，運動控制能力，交互的靈敏性和面對複雜場景的作業能力依然是問題。同時，機械狗更類似於電動玩具，一般來說電池續航時長多在40到50分鐘左右。

不過，盧瀚宸也指出，目前機械狗既有行業級場景應用，也有消費級場景應用，從市場規模和空間看，目前機械狗在電力巡檢、巡邏等場景已經有批量應用，保守估計潛在的市場空間在百億級。未來，如果核心關鍵技術得到突破，機械狗走進人們的生活會是大概率事件。

來源：聯合影音網

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