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影／法節目邀一群「超特別笑聲」來賓 網：聽了無法忍

聯合新聞網／即時報導
全場來賓笑到不能自己。(取材自推特)
全場來賓笑到不能自己。(取材自推特)

法國綜藝節目邀請擁有特別笑聲的來賓上節目，這部充滿各種奇怪笑聲的影片在網路上瘋傳，網友都說看了很難忍住不笑。

據「鏡報」（Mirror）報導，法國綜藝節目「這是我的選擇」（C'est mon choix）邀請許多擁有獨特笑聲的來賓「獻聲」說法，沒想到整段訪談幾乎無法好好進行，每次其中一人笑出來，特別的笑聲就會引發更多人笑，讓全場笑個不停。

節目中所有來賓的身後都放了一張圖片，用來形容他們的笑聲，有的人是豬、有些人是公雞，甚至有人是喇叭的聲音。主持人在節目中詢問來賓：「有沒有想過單身是因為笑聲的關係。」一名男來賓說完：「希望不是」，就爆出像海豚一樣的高頻笑聲，結果讓一旁的女來賓也跟著笑出聲來。沒想到兩人奇特的笑聲引發全場來賓一起大笑，頓時全場出現各種「動物叫聲」，連主持人都笑到沒辦法繼續訪問。

這段影片在網路上面爆紅，有不少網友都說短短的片段讓人笑到眼淚都流出來了，敲碗希望能看更多片段。也有網友留言說：「聽起來很像我家狗在追一群鵝會發出來的聲音」。

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