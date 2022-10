影／法節目邀一群「超特別笑聲」來賓 網：聽了無法忍

法國綜藝節目邀請擁有特別笑聲的來賓上節目,這部充滿各種奇怪笑聲的影片在網路上瘋傳,網友都說看了很難忍住不笑。

據「鏡報」(Mirror)報導,法國綜藝節目「這是我的選擇」(C'est mon choix)邀請許多擁有獨特笑聲的來賓「獻聲」說法,沒想到整段訪談幾乎無法好好進行,每次其中一人笑出來,特別的笑聲就會引發更多人笑,讓全場笑個不停。

節目中所有來賓的身後都放了一張圖片,用來形容他們的笑聲,有的人是豬、有些人是公雞,甚至有人是喇叭的聲音。主持人在節目中詢問來賓:「有沒有想過單身是因為笑聲的關係。」一名男來賓說完:「希望不是」,就爆出像海豚一樣的高頻笑聲,結果讓一旁的女來賓也跟著笑出聲來。沒想到兩人奇特的笑聲引發全場來賓一起大笑,頓時全場出現各種「動物叫聲」,連主持人都笑到沒辦法繼續訪問。

French TV show invited people with unusual laughs to sit together….. the outcome is fucking brilliant. 😂 pic.twitter.com/ysoYFeqUaw