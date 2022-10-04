忍受雷射乳暈、切骨之痛 雙胞胎姊妹砸27.8萬屢屢整形

吉川chie和吉川chika是日本知名的「整形模特兒」。（取材自Instagram）

模特兒靠外表吃飯，而有些模特兒為了追求更亮麗的外在，不惜花大錢整形，讓自己變的更加美麗動人。有對日本 的模特兒姊妹花，就是業界知名的「整形模特兒」，而她們近來也在媒體上，透露整形而遇到的辛酸事。

根據日本媒體「文春Online」報導，有一對34歲的知名整形雙胞胎模特兒「吉川chie」和「吉川chika」，兩人過去光是在整形方面，就花掉多達4000萬日幣之多（約27.8萬美元）。妹妹chika最近才在口角、臉頰等部位動刀，姐姐chie則是因為臉頰塌陷，選擇脂肪注入手術 。

兩人雖然接受不同的手術，不過在治療完初期，都出現臉部腫脹的現象。過去她們也曾接受過骨骼切除的相關手術，手術過後則痛到吃不下飯、睡不著覺。而在部分整形過程中，她們還遭遇到要用雷射畫開乳暈，取下軟肋骨移植到鼻子上等等的手術，痛苦程度可想而知。然而她們卻仍樂在其中，下個目標也是要對鼻子進行調整。

她們表示，因為是雙胞胎的關係，從小到大經常被外人比較。無論是課業、運動能力還是外表，都會被人講「妳怎麼這樣，妳看她都怎樣」，導致一定有一個人被比下去。兩人因此討厭起自己的外表，走上整形的道路，如今也總算成為頗為知名的模特兒。