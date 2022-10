翻轉食物鏈？猛虎埋伏路邊偷襲野牛 反而被嚇跑

有萬獸之王之稱的老虎通常給人凶猛的印象,但是在印度 的這隻老虎可以說是完全顛覆了大眾對掠食者的印象。印度林務局的人員Susanta Nanda就在推特 上分享一段影片,其中「老虎被牛逼退」的景象驚呆不少網友。

影片開頭有隻老虎在馬路旁的草叢對一隻從遠方走來的公牛虎視眈眈,等牛走近時,只見老虎從側邊箭步衝上前去。然而這隻公牛並不好惹,完全沒把眼前的猛虎放在眼裡,作勢向前威嚇老虎,把老虎嚇得轉頭就跑。

Courage is found in unlikely places…

Bull scares away the tiger. This is not the behaviour apex predator that we know. Pressure of human presence is perhaps having a huge role.

WA fwd pic.twitter.com/6A4kx39yVc