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翻轉食物鏈？猛虎埋伏路邊偷襲野牛 反而被嚇跑

聯合新聞網／即時報導
印度一名網友在推特上分享一段「牛嚇跑老虎」的畫面。（取材自推特）
印度一名網友在推特上分享一段「牛嚇跑老虎」的畫面。（取材自推特）

有萬獸之王之稱的老虎通常給人凶猛的印象，但是在印度的這隻老虎可以說是完全顛覆了大眾對掠食者的印象。印度林務局的人員Susanta Nanda就在推特上分享一段影片，其中「老虎被牛逼退」的景象驚呆不少網友。

影片開頭有隻老虎在馬路旁的草叢對一隻從遠方走來的公牛虎視眈眈，等牛走近時，只見老虎從側邊箭步衝上前去。然而這隻公牛並不好惹，完全沒把眼前的猛虎放在眼裡，作勢向前威嚇老虎，把老虎嚇得轉頭就跑。

網友看到這食物鏈翻轉的一幕紛紛留言：「老虎可能吃飽了」、「氣勢決定一切」、「這影片很有啟發性」原po也在貼文中表示老虎出現這樣異常膽小的行為，很可能是因為人類侵略動物棲息地造成的影響。不少用戶雖然同意這樣的觀點，但也有網友指出也許是因為影片中的公牛頭上戴的面具，才嚇到了老虎。

有網友指出是公牛頭上的面具嚇跑了老虎。（取材自推特）
有網友指出是公牛頭上的面具嚇跑了老虎。（取材自推特）

印度 推特

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