真的蛇吻…狂男抓毒蛇嘴對嘴玩親親 上唇秒被尖牙咬爆

一名不怕蛇的男子為了炫耀自己高超的捕蛇技術，竟然在抓到一條劇毒的眼鏡蛇後直接跟蛇玩起親親，結果蛇用力往他嘴唇一咬。 (取材自推特)

樂極生悲。一名不怕蛇的男子為了炫耀自己高超的捕蛇技術，竟然在抓到一條劇毒的眼鏡蛇後直接跟蛇玩起親親，結果蛇用力往他嘴唇一咬。

綜合報導，印度 卡納塔卡邦(Karnataka Shivamogga)一名男子艾力克斯(Alex)是當地一名有名的捕蛇人，日前他收到一對新人的委託，請他去婚禮會場中抓2條劇毒眼鏡蛇，艾力克斯立刻前往成功捕蛇。艾力克斯與夥伴羅尼(Roni)在等車回家途中，羅尼想檢查蛇的狀況，結果艾力克斯玩心大起，竟抓起一條眼鏡蛇想跟他嘴對嘴親親。

艾力克斯抓起眼鏡蛇時先親了牠的背部，看起來好像沒事，殊不知不到一秒的時間眼鏡蛇突然被激怒，轉過頭來露出利齒狠狠咬了艾力克斯的嘴唇一口，嚇得艾力克斯大叫彈開，路邊圍觀民眾也被驚嚇到尖叫聲四起，隨候鳥獸散。

艾力克斯當場立刻被送急診接受治療，經過一番搶救後索性蛇毒沒有擴散開來，打了血清觀察後便從醫院離開。影片在網路上瘋傳，至今已有超過百萬人觀看，網友留言表示「再怎麼會抓蛇也不要挑釁牠」、「標準的不要貪玩找死就不會死」、「真的被『蛇吻』了」。