「Sports Business Journal」日前作出趣味統計,NBA 各隊吉祥物年薪大調查中,由金塊的Rocky獨占鰲頭,年薪高達62.5萬美元,是各吉祥物平均年薪的10倍。

排在Rocky之後的是老鷹隊吉祥物Harry的60萬,公牛隊Benny年薪40萬居第三,第四名與第五名的落差更明顯,分別是太陽對黑猩猩20萬與黃蜂Hugo的10萬美元。

Denver Nuggets mascot, Rocky gets paid $625K a season…..the avg salary for a WNBA player is $102K……I’m just gonna leave this here lol pic.twitter.com/6BgfJeIm7T