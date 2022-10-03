增性慾？抖音掀「張腿曬下體」吸陽氣運動 醫無奈笑了

TikTok掀起「張腿曬下體」享受日光浴運動。（取材自TikTok）

多曬日光浴不只可以曬出迷人的古銅色肌膚，更可以幫助人體合成維生素D，提升免疫力、增強鈣質吸收，曬日光浴在歐美國家是相當流行的活動。不過，歐美國家對日光浴的追求不只如此，TikTok 在2019年掀起「會陰日光浴」（ Perineum Sunning）運動，男男女女穿著泳褲、比基尼躺在陽光下，張開雙腿、展開會陰部吸收陽光照射。

根據每日郵報報導，有些TikTok用戶認為要讓私密處在陽光下曝曬至少3分鐘，除了能獲得古銅色的屁股，還聲稱此舉有助於他們「獲得更好的睡眠、提升精力且性慾變得更強」，更形容像是讓自己「喝了一杯咖啡 或充電」。

因此「perineum sunning」成為TikTok熱門搜尋關鍵字，一度在國外掀起「讓私密處享受日光浴」的熱潮。不過，許多醫學 專家提出異議，警告喜歡做會陰部日光浴的網友，讓會陰部曬太陽恐怕會帶來嚴重後果。

醫學專家警告，紫外線照射對於會陰部肌膚來說過於敏感，由於私密處皮膚較薄，太陽光照射可能會灼傷表層肌膚，且讓會陰部長時間曝曬在陽光之下恐怕會增加罹患皮膚癌的機率。