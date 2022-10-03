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拔刀神準砍爆飆速160公里棒球 武術爺爺：沒什麼了不起

聯合新聞網／即時報導
日本武術家鈴木勇悅用精湛的拔刀術，輕鬆將160公里快速球砍成兩半。（取材自推特）
日本武術家鈴木勇悅用精湛的拔刀術，輕鬆將160公里快速球砍成兩半。（取材自推特）

在棒球賽場上，如果出現動輒時速160公里的快速球，那麼打者光是要及時反應打到球，就不是一項簡單的任務。然而近來有位日本武術達人，卻成功用武士刀精準劈中這樣的速球，讓網友看了驚呼連連。

根據日本媒體「eFight」報導，享有日本拳法、空手道勇和會最高師範榮譽的武術家「鈴木勇悅」，近來分享一段他手持武士刀，在面對發球機投出的160公里快速球時，以迅雷不及掩耳的速度揮刀，成功將來球一分為二，展現出精湛的拔刀術神技。

現年已經65歲的鈴木表示，自己是從50歲開始學習拔刀術的。而這段影片其實是在去年，因應電視台企劃所拍攝的畫面。鈴木還說，這不過是把球切成兩半而已，不算什麼大不了的事情。

不過這般驚人的技巧，已經讓網友們十分佩服，紛紛表示「漫畫很常看到，原來真的能砍中」、「連兩刀都砍中好猛」、「這就是武士道完全體」、「神業」、「想到幕府末年有一堆這樣的武士就很驚人」、「請支付用球的費用（笑）」、「迅速拔刀，成水平線的一字斬，太厲害了」、「動態視力的才能太強了」。

日本

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