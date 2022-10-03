他十一長假開特斯拉上高速公路 堵到沒電被拖走網笑翻

深圳這名男子稱他開特斯拉遇堵到大堵車，最終沒電停在高速公路上。（視頻截圖）

長假是對電動車 最大的考驗！中國十一黃金周七天長假，一名廣東車主開特斯拉 準備出省到湖南，結果塞在高速公路上，開了24小時仍沒出廣東，最終車電量耗光，緊急叫拖吊車，還多花2000元人民幣（約280美元）的節假日加價拖吊費。

每日經濟新聞報導，中國「國慶」七天假期高速公路全程免費，吸引許多人開車自駕遊或回家。10月1日，廣東深圳。一博主發佈視頻稱，自己開特斯拉準備從深圳回湖南，不料被堵在路上，超24小時還沒出廣東，最後車輛電量耗盡。

車內中控屏彈出提示，「安全靠邊停車，車輛正在關閉」電量顯示「0km」。該名男子稱，車輛開到沒電瞬間失去動力，被卡在車流中很尷尬，由於保險裡的免費拖車救援上不了高速，因此他只能叫拖車緊急救援，並且節假日還有加價費2000元人民幣，最後連人帶車被拖走。

10月2日，男子發佈後續表示，這輛特斯拉剛買沒多久，他本打算在這個十一長假，從深圳開回湖南永州（兩地相距500公里，特斯拉的續航是435公里），上高速後，前面幾個服務區因為人太多沒有進去，當車子續航只剩80公里時，他開始慌了，打算下高速去充電，結果行駛途中遇到大堵車下不了高速，只能眼睜睜看著電量一格一格被耗盡，最終叫了拖車，下高速後充了電再出發，目前已安全返回老家。

該男子說，因為這個事情，他回村後被笑話，還被曾經開貨車喜歡油車的老爸鄙視了，只炒了一個青菜接待他，「彷彿在取笑我加不起油一樣」。

他的這則「開特斯拉返鄉堵到沒電叫拖車」話題登上微博熱搜，閱讀量上億，還有上萬名網友留言。有網友表示，「這種節假日沒有不堵車的，敢開電動車也是挺有勇氣的」。「這就是目前電動車的痛點，長途駕駛，說把你扔高速就扔高速絕不含糊」。

另據央視財經報導，去年10月1日，也是一位從深圳回湖南的電動車車主，在高速公路耒陽服務區給車充電時，花了五個多小時。當時，光排隊就排了4個小時，期間不敢喝水不敢上廁所。原本8個多小時的路程，最終花了16個小時。

當時有網友表示，他跟朋友一起開車（他開油車）回家，他都到家了，朋友還在高速上面排隊充電；有車主堵車卻害怕沒電不敢吹空調；甚至有車主為搶充電樁大打出手。