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他十一長假開特斯拉上高速公路 堵到沒電被拖走網笑翻

記者陳言喬／即時報導
深圳這名男子稱他開特斯拉遇堵到大堵車，最終沒電停在高速公路上。（視頻截圖）
深圳這名男子稱他開特斯拉遇堵到大堵車，最終沒電停在高速公路上。（視頻截圖）

長假是對電動車最大的考驗！中國十一黃金周七天長假，一名廣東車主開特斯拉準備出省到湖南，結果塞在高速公路上，開了24小時仍沒出廣東，最終車電量耗光，緊急叫拖吊車，還多花2000元人民幣（約280美元）的節假日加價拖吊費。

每日經濟新聞報導，中國「國慶」七天假期高速公路全程免費，吸引許多人開車自駕遊或回家。10月1日，廣東深圳。一博主發佈視頻稱，自己開特斯拉準備從深圳回湖南，不料被堵在路上，超24小時還沒出廣東，最後車輛電量耗盡。

車內中控屏彈出提示，「安全靠邊停車，車輛正在關閉」電量顯示「0km」。該名男子稱，車輛開到沒電瞬間失去動力，被卡在車流中很尷尬，由於保險裡的免費拖車救援上不了高速，因此他只能叫拖車緊急救援，並且節假日還有加價費2000元人民幣，最後連人帶車被拖走。

10月2日，男子發佈後續表示，這輛特斯拉剛買沒多久，他本打算在這個十一長假，從深圳開回湖南永州（兩地相距500公里，特斯拉的續航是435公里），上高速後，前面幾個服務區因為人太多沒有進去，當車子續航只剩80公里時，他開始慌了，打算下高速去充電，結果行駛途中遇到大堵車下不了高速，只能眼睜睜看著電量一格一格被耗盡，最終叫了拖車，下高速後充了電再出發，目前已安全返回老家。

該男子說，因為這個事情，他回村後被笑話，還被曾經開貨車喜歡油車的老爸鄙視了，只炒了一個青菜接待他，「彷彿在取笑我加不起油一樣」。

他的這則「開特斯拉返鄉堵到沒電叫拖車」話題登上微博熱搜，閱讀量上億，還有上萬名網友留言。有網友表示，「這種節假日沒有不堵車的，敢開電動車也是挺有勇氣的」。「這就是目前電動車的痛點，長途駕駛，說把你扔高速就扔高速絕不含糊」。

另據央視財經報導，去年10月1日，也是一位從深圳回湖南的電動車車主，在高速公路耒陽服務區給車充電時，花了五個多小時。當時，光排隊就排了4個小時，期間不敢喝水不敢上廁所。原本8個多小時的路程，最終花了16個小時。

當時有網友表示，他跟朋友一起開車（他開油車）回家，他都到家了，朋友還在高速上面排隊充電；有車主堵車卻害怕沒電不敢吹空調；甚至有車主為搶充電樁大打出手。

儘管電動車會遇到許多麻煩，但中國推動電動車（新能源車）不遺餘力，民生證券指出，新能源市場景氣度將進一步提升，預期2022年全年中國新能源汽車銷量將達到650萬量輛，預計2025年中國電動車銷量有望達1545萬輛，四年複合增長率達44.7%，新能源車滲透率將有望達51%。

深圳這名男子稱他的特斯拉遇堵車沒電停在高速公路上最後叫拖吊車拖走。（視頻截圖）
深圳這名男子稱他的特斯拉遇堵車沒電停在高速公路上最後叫拖吊車拖走。（視頻截圖）

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