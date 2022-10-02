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朱美拉棕櫚島豪宅8240萬元 創杜拜最貴房地產紀錄

編譯季晶晶／即時報導
朱美拉棕櫚島豪宅Casa Del Sole售價8240萬美元，創下杜拜最貴房地產紀錄。(取材自彭博資訊，Alpago Properties)
朱美拉棕櫚島豪宅Casa Del Sole售價8240萬美元，創下杜拜最貴房地產紀錄。(取材自彭博資訊，Alpago Properties)

位於杜拜樹形人工島嶼朱美拉棕櫚島上的一棟豪宅，刷新了這個波斯灣酋長國最昂貴房地產的紀錄。根據開發商Alpago Porperties，這棟名為「太陽之家」（Casa Del Sole）的別墅7月出售時賣得3.025億迪拉姆（約8240萬美元）。

開發商以隱私為由拒絕透露買家姓名。彭博資訊報導，部分編輯過的所有權狀顯示，這棟豪宅的購置沒有申請任何抵押貸款。

該豪宅矗立於杜拜的「億萬富豪大道」（Billionaires' Row）上。根據知情人士8月的說法，印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）的公司先前創下杜拜最貴房地產紀錄，因他斥資8000萬美元為最小的兒子在朱美拉棕櫚島置產，買下一棟有10間臥室的別墅。

過去一年，杜拜政府處理疫情得宜，並以自由簽證政策吸引到更多外籍人士，那裡的房地產價格攀升，特別是豪宅產品。Alpago Porperties創辦人兼董事長Murat Ayyildiz受訪表示，該集團開發的六棟別墅幾乎全部售罄。

太陽之家有一部分還在施工，預計2023年初完工，將有8間臥室和18間浴室，內部設施包括健身房、電影院、保齡球館、按摩浴缸和可容納15輛車的地下停車場。

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