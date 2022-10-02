我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼足球迷暴動增至174死 總統下令徹查、暫停比賽

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

NBA／柯瑞東京出席剪綵活動 小粉絲見本尊激動噴淚

體育新聞組／即時報導
柯瑞受日本球迷愛戴。（美聯社）
柯瑞受日本球迷愛戴。（美聯社）

NBA海外熱身賽開打，勇士抵達日本東京後趁著空餘時間安排行程，當家一哥柯瑞(Stephen Curry)日前出席球場剪綵，活動中一名小粉絲見到柯瑞本人直接激動到落淚。

小男孩身上穿著湯普森（Klay Thompson）的11號球衣，受邀一同剪綵，他看到柯瑞在他身旁時，先是愣住盯著柯瑞，隨後柯瑞主動邀請他碰拳，他非常興奮，難掩激動，直接落淚，柯瑞也拍拍他的肩膀以示安撫。

後來柯瑞幫小粉絲在籃球上簽名，小男孩身上還披著柯瑞摸過的彩帶。簽完名後，小粉絲用英文說謝謝，還直接抱上柯瑞兩次，表情透露出他的開心與激動，而柯瑞則是以微笑回應。

小男孩生動的表情和神態還吸引網友幫他配心聲「我的天，他碰了我，我的天，我的天，你看到了嗎？」，柯瑞親民的表現也迎來網友的讚許，「這就是為什麼我愛勇士」、「做得好」。

柯瑞 勇士 日本

上一則

她曬「狗狗萌照」出借愛犬當玩伴 網憂：找免錢保母吧

延伸閱讀

NBA／勇士赴日熱身…柯瑞小試身手 威斯曼灌籃秀

NBA／勇士赴日熱身…柯瑞小試身手 威斯曼灌籃秀
NBA／勇士吹韓流 柯瑞日本行見BTS成員

NBA／勇士吹韓流 柯瑞日本行見BTS成員
NBA／柯瑞對決151公斤日本相撲力士 結果完全推不動

NBA／柯瑞對決151公斤日本相撲力士 結果完全推不動
NBA／字母哥讚柯瑞「當今最強」 坦言嫉妒勇士封王

NBA／字母哥讚柯瑞「當今最強」 坦言嫉妒勇士封王

熱門新聞

喬治王子在女王國葬上哭得泣不成聲。（Getty Images）

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

2022-09-24 04:00
雖然新郎臨陣脫逃，凱莉仍帶著淚痕勇敢地完成婚禮。（取材自Instagram@kayleystead2206）

砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」

2022-09-27 01:21
英國一名女子日前抱著女兒養的吉娃娃睡午覺時，卻意外遇到狗狗在臉上拉肚子，導致一些排泄物落入口中，身體嚴重不適到需要就醫治療。圖為示意圖，非當事人與狗。（取材自pexels）

女子抱狗睡午覺 愛犬拉肚子她剛好嘴開開…慘住院3天

2022-09-27 00:45
從小就被人類撫養長大的孟加拉虎終於迎來野放的這天，從沒見過野外長什麼模樣的牠，在籠子門大開瞬間嚇到下巴都掉了。 (取材自YouTube)

第1次見到大自然 老虎野放瞬間嘴張大 愣2秒才出籠

2022-10-01 03:38
那瑪夏山胡椒汁烤豬豚骨。圖／萬豪酒店提供

龐培歐赴台享用高雄特色餐 看看他吃些甚麼?

2022-09-27 14:44
攝影師乍看拍下空無一物的照片，其實躲著一隻豹。（取材自推特）

哪裡有豹？風景照變網友來找碴 攝影師離超近也沒發現

2022-09-30 20:49

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀