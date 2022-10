NBA／柯瑞東京出席剪綵活動 小粉絲見本尊激動噴淚

NBA海外熱身賽開打,勇士 抵達日本 東京後趁著空餘時間安排行程,當家一哥柯瑞 (Stephen Curry)日前出席球場剪綵,活動中一名小粉絲見到柯瑞本人直接激動到落淚。

小男孩身上穿著湯普森(Klay Thompson)的11號球衣,受邀一同剪綵,他看到柯瑞在他身旁時,先是愣住盯著柯瑞,隨後柯瑞主動邀請他碰拳,他非常興奮,難掩激動,直接落淚,柯瑞也拍拍他的肩膀以示安撫。

後來柯瑞幫小粉絲在籃球上簽名,小男孩身上還披著柯瑞摸過的彩帶。簽完名後,小粉絲用英文說謝謝,還直接抱上柯瑞兩次,表情透露出他的開心與激動,而柯瑞則是以微笑回應。

小男孩生動的表情和神態還吸引網友幫他配心聲「我的天,他碰了我,我的天,我的天,你看到了嗎?」,柯瑞親民的表現也迎來網友的讚許,「這就是為什麼我愛勇士」、「做得好」。

A boy at the ribbon-cutting ceremony for the court the Warriors refurbished in Tokyo came to tears meeting Steph 🥲 pic.twitter.com/3zVLZcnfaW