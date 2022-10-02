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海邊撿到沙魚蛋 手指大小「美人魚的錢包」絕美曝光

聯合新聞網／即時報導
一名幸運的漁夫撿到鯊魚的卵鞘，決定帶回家照顧。（截圖自抖音）
一名幸運的漁夫撿到鯊魚的卵鞘，決定帶回家照顧。（截圖自抖音）

你在海邊看過「沙魚蛋」嗎？一名漁夫某天在海灘上發現了沙魚的「蛋」，在陽光的照射下還透出一條活生生的沙魚寶寶正在扭動。他隨即將這顆沙魚蛋帶回家裡的水缸中，並期待牠能順利孵化最後放回大海。罕見的畫面讓不少網友長知識「完全不知道沙魚會下蛋」。

LAD BIBLE報導，這名幸運的漁夫在抖音@zoo_look_fishing上傳多段影片，他在海灘上撿到一個看起來相當不尋常的膠囊狀物體，而這其實是卵生沙魚的卵鞘。卵鞘又被稱為「美人魚的錢包」（mermaid's purse），外殼通常相當堅硬用來保護裡面的受精卵，通常附著在海底的石頭上，但偶爾會鬆動被沖到海灘上。

@zoo_look_fishing

Found this little fella in his egg on the beach! Brought it home to put in in a tank with the hopes of it hatching and to release it again. He would’ve dried out and died on the beach! #babyshark #sharkegg #grow #save #savethesea #savethesharks

♬ Get You The Moon - Kina

當下漁夫明白自己撿到的正是沙魚的蛋，他興奮表示通常卵鞘都會是空的，「這是我第一次發現裡面真的有活沙魚」。男子解釋他將會把這顆沙魚卵鞘帶回家，創造一個安全的生態環境協助孵化，並向網友報平安喊話「我們的朋友仍然活得很好」。

許多人好奇為何不當場把蛋丟回海裡，漁夫則回應要是放回去肯定會被沖走，沙魚寶寶必死無疑。影片曝光後網友熱議「不知道沙魚卵長這樣」、「沙魚會下蛋？」，甚至有人開玩笑表示在抖音學到的遠比學校更多。

@zoo_look_fishing

Our little friend is still alive and well! Really hope this little sharks survives and we can see it hatch to safely return it to the ocean. #ocean #sharkegg #babyshark #hatch #grow #saveouroceans #savethesharks

♬ Get You The Moon - Kina

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