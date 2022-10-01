「台北女子圖鑑」又惹怒「成大人」網驚爆原因出自她

台南人到台北顯得處處低一等也引起討論。(圖：Disney+提供)

「台北女子圖鑑」播出後引來各種不同的評論，因為劇中把台南永康形容成鄉下引發南部人的反彈，沒想到劇中一句「考不上台大(台灣大學)，家附近的隨便念一念就好啦！」又再度惹怒台南成功大學的人。網怒留言：「成大很多科系錄取分數輾壓台大了。拜託編劇去google一下」。

桂綸鎂飾演的女主角林怡姍，從台南到台北的北漂生活，擁有21萬人追蹤的臉書 粉專「台南式」，列出8句無法認同的刻板印象台詞，其中一句把成大形容為隨便唸唸就好的學校，下方台南人和成大人紛紛跑來留言，無法接受。

其中一句「考不上台大，家附近的學校唸一唸就好（指成大）」引發許多網友在留言區批評「家附近的學校唸一唸就好？成大也不一定考得上啊啊啊」、「講的成大很好考一樣」、「成大很多科系錄取分數輾壓台大了。拜託編劇去google一下」、「成大人再怎麼被自己人叫學店，好歹也是前五大」、「惹惱成大人」、「我都不知道成大什麼時候出張嘴就能上了」、「笑破台南人底褲，成大叫隨便唸唸就好，一堆台北學生重考三年也考不上啊」、「講的好像成大隨便考就能上一樣」、「成大原來這麼糟嗎」。