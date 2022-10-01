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「台北女子圖鑑」又惹怒「成大人」網驚爆原因出自她

記者楊起鳳／即時報導
台南人到台北顯得處處低一等也引起討論。(圖：Disney+提供)
台南人到台北顯得處處低一等也引起討論。(圖：Disney+提供)

「台北女子圖鑑」播出後引來各種不同的評論，因為劇中把台南永康形容成鄉下引發南部人的反彈，沒想到劇中一句「考不上台大(台灣大學)，家附近的隨便念一念就好啦！」又再度惹怒台南成功大學的人。網怒留言：「成大很多科系錄取分數輾壓台大了。拜託編劇去google一下」。

桂綸鎂飾演的女主角林怡姍，從台南到台北的北漂生活，擁有21萬人追蹤的臉書粉專「台南式」，列出8句無法認同的刻板印象台詞，其中一句把成大形容為隨便唸唸就好的學校，下方台南人和成大人紛紛跑來留言，無法接受。

其中一句「考不上台大，家附近的學校唸一唸就好（指成大）」引發許多網友在留言區批評「家附近的學校唸一唸就好？成大也不一定考得上啊啊啊」、「講的成大很好考一樣」、「成大很多科系錄取分數輾壓台大了。拜託編劇去google一下」、「成大人再怎麼被自己人叫學店，好歹也是前五大」、「惹惱成大人」、「我都不知道成大什麼時候出張嘴就能上了」、「笑破台南人底褲，成大叫隨便唸唸就好，一堆台北學生重考三年也考不上啊」、「講的好像成大隨便考就能上一樣」、「成大原來這麼糟嗎」。

據網友貼文表示，其實這部劇被人詬病有內幕，很多決定並非編劇就自行決定，像劇中女主角畫了台南妝去面試被打槍，就有網友透露是某位主要參與者堅持的意見，但這個貼文因為敏感又被當事人刪除，網友也進一步表示這部戲上檔後會引起外界討論已經是劇組事前就預見的，感覺對這些負評並不意外。

桂綸鎂拍的廣告或代言品牌在劇中處處可見。(圖：Disney+提供)
桂綸鎂拍的廣告或代言品牌在劇中處處可見。(圖：Disney+提供)
台南牛肉湯在台北好不好喝也引起討論。(圖：Disney+提供)
台南牛肉湯在台北好不好喝也引起討論。(圖：Disney+提供)

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