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第1次見到大自然 老虎野放瞬間嘴張大 愣2秒才出籠

聯合新聞網／即時報導
從小就被人類撫養長大的孟加拉虎終於迎來野放的這天，從沒見過野外長什麼模樣的牠，在籠子門大開瞬間嚇到下巴都掉了。 (取材自YouTube)
從小就被人類撫養長大的孟加拉虎終於迎來野放的這天，從沒見過野外長什麼模樣的牠，在籠子門大開瞬間嚇到下巴都掉了。 (取材自YouTube)

一隻從小就被人類撫養長大的孟加拉虎經過動保中心訓練後，終於迎來野放的這天，從沒見過野外長什麼模樣的牠，在籠子門大開瞬間嚇到下巴都掉了，浮誇又可愛的表情萌翻上百萬人。

YouTube頻道「Wicked Wombat」日前釋出一段影片，影片裡有各式各樣野生動物重新野放回到大自然的瞬間畫面，這些動物們從小就接受人類的保育，終究是要回歸大自然的，在動保人員照顧牠們多年並教會牠們野外求生技術之後必須野放，影片內的動物包含無尾熊、老虎、海豹等等，其中一隻孟加拉虎相當有戲，成為矚目焦點。

這隻孟加拉虎準備要被工作人員野放的時候，拉開籠門瞬間映入眼簾的一望無際的草原，這可讓孟加拉虎驚呆了，虎生從未見過大自然的牠瞬間嚇掉了下巴好幾秒，還伸出萌萌的肉掌向鏡頭打招呼，過幾秒之後孟加拉虎才從震驚的情緒中緩和過來，下一秒便衝到戶外開始牠的回歸自然生活。

來源：Wicked Wombat

影片曝光後吸引不少網友觀看，不少網友對野生動物能回歸自然相當感動，但也人被老虎浮誇表情笑翻，留言表示「感覺好像是大學生剛畢業被宣布要立刻去上班的表情」、「這老虎的表情也太有戲了吧」、「虎生第一次看到大自然長什麼樣子，當然是震驚到不行」、「我怎麼覺得牠比較像睡過頭驚醒的模樣」。

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