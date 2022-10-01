6機位改裝成擔架床 215公分全球最高女性一圓飛行夢

經航空公司將六個機位改裝為擔架床後，世界上最高的女性基雅吉終於一圓飛行夢，從土耳其前往舊金山參加金氏世界紀錄活動。（取材自推特）

經航空公司將六個機位改裝為擔架床後，世界上最高的女性基雅吉終於一圓飛行夢，從土耳其前往舊金山 參加金氏世界紀錄活動。

現年25歲的土耳其軟體工程師基雅吉（Rumeysa Gelgi）以215公分的身高打破金氏世界紀錄，成為現存「全球最高女性」。

基雅吉因為罹患遺傳性疾病「韋弗綜合症」（Weaver Syndrome），導致身體生長加速。疾病使她不良於行，通常得以輪椅代步，有時只能步行很短的距離。

土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）昨天報導，基雅吉在母親陪同下，乘坐輪椅上飛機，接著躺在機內擔架上，開啟13小時的旅程。

基雅吉在伊斯坦堡機場 告訴記者，第一次搭飛機讓她非常興奮。對於像她這樣需要擔架的病人而言，這趟旅行很重要。

「這將是我第一次飛行，也是我首次出國旅行。但是我相信這種經驗對於許多人而言，都是第一次，不只我而已。因為就像大家所知道的，擔架服務通常是保留給由急診室轉移至另一急診室的患者」。對轉診到另一間醫院並需要乘坐救護車的病患來說，這是另一種選擇。

基雅吉說，「然而，由於我脊椎側彎或脊椎曲度疾病，我無法久坐，不得不在擔架上飛行」。

美國衛生及公共服務部 （US Department of Health and Human Services）網頁介紹，「韋弗綜合症」是種罕見疾病，病徵包括身材高、頭部異常大、智能發展障礙、面部特徵特殊、手指和（或）腳趾彎曲及協調性差等。

基雅吉住在土耳其首都安卡拉以北約200公里的城巿卡拉比克（Karabuk）。她說，自己正在以世界紀錄頭銜來宣傳及強化外界對「韋弗綜合症」及脊椎側彎的認識。

全球最高男性高森（Sultan Kosen）也來自土耳其，身高251公分。