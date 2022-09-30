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婚前被要求「與公公睡1晚」怪傳統網驚喊：日本劇情？

聯合新聞網／即時報導
一名網友表示自己婚前被要求與公公睡一晚，男友聲稱這是「傳統」引起網友討論。（圖片來源/ingimage）
一名網友表示自己婚前被要求與公公睡一晚，男友聲稱這是「傳統」引起網友討論。（圖片來源/ingimage）

台灣許多結婚的傳統與習俗，但近日卻有網友爆料，表示自己在婚前竟被要求到公公房間「睡一晚」，並且表示這樣婚後才不會「紅杏出牆」，引起許多網友討論。

一名網友在臉書社團「婚姻討論區」中匿名發文，表示在男友是單親家庭，是由他爸爸帶大的，七夕的時候男友突然向該名網友求婚，她也答應了，結果公公說他們家族有個傳統，媳婦娶進門前一天要在公婆房間「睡一晚」，這樣以後才不會紅杏出牆。

因此原PO好奇詢問，是否有其他人也「聽過類似的傳統？」原PO男友也表示，他爸爸為人很正直叫她「不用擔心」，只是「走個儀式」，但原PO心裡還是覺得有點怪，但已經接受訂婚了好像又不能隨便毀約，因此特地發文詢問。

許多網友看完後相當傻眼，表示「我看了甚麼？」、「拜託妳千萬別犯傻，跟公公睡過的媳婦，傳出去能聽嗎？」、「男友沒阻止還幫他們說話？」、「好可怕啊…..都什麼年代了…更何況公共與媳婦共處一室….怎麼看都很奇怪」、「檢查一下公公D槽的番號」、「日本劇情？」。

有網友解釋「沒有這回事，而且你們只是訂婚，隨時可以取消，不需要甚麼正當理由，對方不能強迫你履行婚約，更何況你有正當理由」，也有網友也幫她想到解套方法，表示「妳說妳家有規定不能在未婚夫以外的房間睡 」，讓原PO也直呼「好方法」。

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