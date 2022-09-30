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準新娘訂的婚紗穿不下 店家無情要求：減肥或付450英鎊

聯合新聞網／ 即時報導
一名新娘訂購婚紗後想修改，卻被告知需要支付450英鎊。(示意圖，ingimage)
一名新娘訂購婚紗後想修改，卻被告知需要支付450英鎊。(示意圖，ingimage)

一名新嫁娘到婚紗店試婚紗，不過卻簽下「不平等條約」，如果她不在四個月內瘦下6.5公斤，就得要支付450英鎊（約501美元）才能換套婚紗。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Mumsnet上分享，自己陪朋友到婚紗店試婚紗，不過卻被要求必須減肥，否則便要支付高額費用。原來這是因為新人辦婚禮時，婚紗都是先訂購後，在接近婚期時再做小幅度的修改。

而原po表示，新娘原本以為只要再支付200英鎊（約222美元）就能修改，但由於新娘選擇的是設計師款婚紗，因此店家表示，尺碼是固定的，也沒有介於中間的尺碼，因此新娘只能選擇瘦身，或是再支付450英鎊才能換婚紗。

有同樣在婚紗業工作的網友留言表示，這本來就是很正常的要求，認為應該是當初新娘訂購的尺寸太小，並不是婚紗店的問題。另一名網友則表示，要更換婚紗重新訂購，婚紗店也要花錢花時間，所以收費十分合理。

還有一名網友說，不少新人都覺得自己一定會在結婚前減到一定的體重，於是購買一件不合身的婚紗。因此這名網友也建議，最好的解決方法應該是一開始就訂購合身的婚紗。

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