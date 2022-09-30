英男娶美國太太注定烏煙脹氣？貝克漢罵兒子：不准傷害家人

貝克漢家兩代夫妻已經很久沒有如此和睦相處。(取材自Instagram)

貝克漢（David Beckham）一家的婆媳戰爭，又發展到一個新的高峰，英國 「每日郵報」報導，幾乎從來沒對大兒子布魯克林 （Brooklyn Beckham）講過幾句重話的昔日「足球金童」大衛，竟然厲聲要求布魯克林與媳婦妮可拉（Nicola Peltz）不准再有公開訪問中傷害自家人的言論，近來布魯克林與妮可拉在雜誌專訪中又提到謠傳婆媳戰的原因是因為妮可拉沒有在婚禮時穿上布魯克林的母親維多莉亞（Victoria Beckham）設計的婚紗，讓外界懷疑是兩人翻臉的關鍵。

妮可拉堅稱是婆婆到接近婚禮的時刻才跟她講趕不出來，讓她陣腳大亂，不得不親赴義大利找精品名牌量身打造來救火，使本身有時尚 事業的維多莉亞火冒三丈，大衛與布魯克林各自挺自己的妻子，父子倆也被捲入戰火。

妮可拉佩茲（左）和婆婆維多莉亞貝克漢被傳嚴重不和。(取材自Instagram)

「每日郵報」稱此事對貝克漢一家的傷害甚大，昔日家人之間感情親密，但現在布魯克林人前人後都只與妮可拉站在一起，絲毫不顧父母與弟妹們多受傷，大衛身為一家之主，真的看不下去了，除了要求維多莉亞先釋出友善的橄欖枝—邀請布魯克林與妮可拉出席她在巴黎時尚周舉辦的活動，一方面也嚴正警告布魯克林：「不可以對家人做這種事！」要求他和妮可拉不要再犯，妮可拉和布魯克林將會在巴黎與其他貝克漢家的人員大合體，是4月舉辦婚禮已來的第一次，各方都在關注屆時維多莉亞與妮可拉會有何婆媳互動。

有趣的是，過往貝克漢一家被戲稱為「全英國除了王室以外的第2家族」，結果兩家都因為有兒子娶了當演員的美國太太，搞得家裡天翻地覆，似乎英國男和美國女還是盡量保持安全距離，有多遠隔多遠會好些。