我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

「有大學學歷 財力反而強」 6州提告要推翻豁免學貸

英男娶美國太太注定烏煙脹氣？貝克漢罵兒子：不准傷害家人

記者蘇詠智／即時報導
貝克漢家兩代夫妻已經很久沒有如此和睦相處。(取材自Instagram)
貝克漢家兩代夫妻已經很久沒有如此和睦相處。(取材自Instagram)

貝克漢（David Beckham）一家的婆媳戰爭，又發展到一個新的高峰，英國「每日郵報」報導，幾乎從來沒對大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）講過幾句重話的昔日「足球金童」大衛，竟然厲聲要求布魯克林與媳婦妮可拉（Nicola Peltz）不准再有公開訪問中傷害自家人的言論，近來布魯克林與妮可拉在雜誌專訪中又提到謠傳婆媳戰的原因是因為妮可拉沒有在婚禮時穿上布魯克林的母親維多莉亞（Victoria Beckham）設計的婚紗，讓外界懷疑是兩人翻臉的關鍵。

妮可拉堅稱是婆婆到接近婚禮的時刻才跟她講趕不出來，讓她陣腳大亂，不得不親赴義大利找精品名牌量身打造來救火，使本身有時尚事業的維多莉亞火冒三丈，大衛與布魯克林各自挺自己的妻子，父子倆也被捲入戰火。

妮可拉佩茲（左）和婆婆維多莉亞貝克漢被傳嚴重不和。(取材自Instagram)
妮可拉佩茲（左）和婆婆維多莉亞貝克漢被傳嚴重不和。(取材自Instagram)

「每日郵報」稱此事對貝克漢一家的傷害甚大，昔日家人之間感情親密，但現在布魯克林人前人後都只與妮可拉站在一起，絲毫不顧父母與弟妹們多受傷，大衛身為一家之主，真的看不下去了，除了要求維多莉亞先釋出友善的橄欖枝—邀請布魯克林與妮可拉出席她在巴黎時尚周舉辦的活動，一方面也嚴正警告布魯克林：「不可以對家人做這種事！」要求他和妮可拉不要再犯，妮可拉和布魯克林將會在巴黎與其他貝克漢家的人員大合體，是4月舉辦婚禮已來的第一次，各方都在關注屆時維多莉亞與妮可拉會有何婆媳互動。

有趣的是，過往貝克漢一家被戲稱為「全英國除了王室以外的第2家族」，結果兩家都因為有兒子娶了當演員的美國太太，搞得家裡天翻地覆，似乎英國男和美國女還是盡量保持安全距離，有多遠隔多遠會好些。

布魯克林貝克漢（右）與妮可拉佩茲的婚姻搞得貝克漢家天翻地覆。(取材自Instag...
布魯克林貝克漢（右）與妮可拉佩茲的婚姻搞得貝克漢家天翻地覆。(取材自Instagram)

布魯克林 英國 時尚

上一則

樹上「長出深邃大眼」？原來是貓頭鷹完美隱藏

延伸閱讀

愛的刺青消失 貝克漢夫妻感情生變？

愛的刺青消失 貝克漢夫妻感情生變？
華女身分被盜 竊賊銀行開戶消費

華女身分被盜 竊賊銀行開戶消費
201初中更名布倫南初中 紀念任職50年校長

201初中更名布倫南初中 紀念任職50年校長
維多莉亞、貝克漢驚傳感情生變？愛的刺青竟消失了

維多莉亞、貝克漢驚傳感情生變？愛的刺青竟消失了

熱門新聞

一張沒有頭頸、只有三隻腳的狗狗照片在網路上引發討論。（取材自imgur）

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

2022-09-19 04:15
喬治王子在女王國葬上哭得泣不成聲。（Getty Images）

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

2022-09-24 04:00
雖然新郎臨陣脫逃，凱莉仍帶著淚痕勇敢地完成婚禮。（取材自Instagram@kayleystead2206）

砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」

2022-09-27 01:21
印度一對夫妻結婚多年，妻子卻意外得知丈夫是變性人，讓她難以接受。(示意圖／Ingimage)

結婚6年沒行房 她用監視器揭穿老公「隱藏秘密」大崩潰

2022-09-21 22:08
袁先生家一頭養了多年的母牛被賣時突然前腿跪地，讓他心生不捨。(取材自微博)

養7年母牛突然「向主人下跪」他心軟退錢給買家：不賣了

2022-09-22 22:27
(取自抖音視頻)

哈士奇造反拆家 主人崩潰…免費送狗 結局大翻轉

2022-09-23 12:48

超人氣

更多 >
美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚