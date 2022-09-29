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侏儸紀公園？成群巨蜥校園閒逛 大戰浪犬引百萬觀看

聯合新聞網／即時報導
泰國藝術大學內的水巨蜥。(取材自抖音)
泰國藝術大學內的水巨蜥。(取材自抖音)

泰國藝術大學（Silpakorn University）校內的湖中出現大量的水巨蜥，除了接受人類餵食，更會直接叼起魚往陸地上移動。有網友曬出巨蜥大搖大擺走在路上，意外遇上成群結隊的浪浪，衝突一觸即發的畫面「蜥引」上百萬人觀看。

有網友在抖音分享多段位於泰國藝術大學綠蔭夏宮（Sanam Chandra Palace）校區的影片，一處湖泊水面明顯可以看到一群水巨蜥，不少民眾站在橋上餵食食物，水巨蜥們自由自在的游動相互搶食。

@billlabongz

ปลาไม่ได้กิน55555555

♬ โจ๊ะ จะ จะ - ทิดเซียง เสียงเสน่ห์

此外他們也會離開水中，跑到岸上趴趴走。另一段影片可以看到整群水巨蜥出沒在人類身旁，大搖大擺走在陸地上。其中有隻水巨蜥嘴裡還叼著魚，移動的過程中一度被數隻浪浪盯上，雖然被咬住尾巴但最後仍安全脫身。

影片曝光後引起網友熱議，開玩笑稱「這裡是侏儸紀公園嗎」。亦有人驚嘆狗狗的膽識過人，竟然敢對著成群的水巨蜥開咬，換作是自己可能早就當場被嚇死。

@billlabongz

ต้าวเหี้ยยยยย

♬ เสียงต้นฉบับ - ฟาน'นน

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