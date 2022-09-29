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迷路海豹逛大街都抓不到 隔天玩累了「走進警局自首」

聯合新聞網／即時報導
一隻從海邊到陸地上遊玩的迷路海豹跑到市區逛大街，無論警方跟動保人員如何努力都抓不到牠，爆笑的是過了一天後這隻迷路海豹竟自己走到警察局門口「自首」。(取材自臉書)
一隻從海邊到陸地上遊玩的迷路海豹跑到市區逛大街，無論警方跟動保人員如何努力都抓不到牠，爆笑的是過了一天後這隻迷路海豹竟自己走到警察局門口「自首」。(取材自臉書)

終究是要回家的。最近一則奇聞在網路上掀起熱議，一隻從海邊到陸地上遊玩的迷路海豹跑到市區逛大街，有民眾發現牠到處亂跑立刻向警方報案，但無論警方跟動保人員如何努力都抓不到牠，爆笑的是過了一天後這隻迷路海豹竟自己走到警察局門口「自首」。

綜合媒體報導，麻州貝弗利市(Beverly)最近有一隻迷路的灰海豹「蕭伯特(Shoebert)」出現在市區逛大街，民眾發現後立刻向警方報案，希望能夠讓這隻迷路海豹回到海中的家。不過，誘捕蕭伯特的過程相當不順利，警方、動保組織人員及消防隊員於22日當天盡力想在池塘中打撈海豹卻都撈不到，最後只能暫時先撤退。

爆笑的是，在23日凌晨2時半的時候，迷路的蕭伯特竟然走出池塘，附近穿越卡明斯中心的停車場，自己走到貝弗利警局門口「自首投案」。警局人員表示，蕭伯特的身體狀況相當好，只是脾氣有點小暴躁，目前他們已經將蕭伯特送到康乃狄克州的水族館進行醫療護理，觀察沒問題之後會讓牠回歸海中。

動物學家推測這隻迷路的灰海豹應該是透過河流或排水溝從海邊游進市區，才會到處在市區裡走來走去。貝弗利警察局將這段神奇的遭遇貼上官方臉書粉絲專頁，打趣的說「謝謝蕭伯特對我們的信任，在這過去一周你帶給了城市歡樂與幸福，我們會很想念你的」。

警察 麻州 康乃狄克州

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