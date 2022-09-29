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直闖超強伊恩 「颶風獵人」分享經歷過最顛簸飛行影像

編譯周辰陽／即時報導
超強颶風「伊恩」28日下午在佛州沿岸帶來致命性暴潮與極端風雨，當天清晨搭氣象偵察機飛進「伊恩」的航太工程師安德伍在推特分享當時機內極為顛簸的影像。（路透 & NOAA / Nick Underwood）
超強颶風「伊恩」28日下午在佛州沿岸帶來致命性暴潮與極端風雨，當天清晨搭氣象偵察機飛進「伊恩」的航太工程師安德伍在推特分享當時機內極為顛簸的影像。（路透 & NOAA / Nick Underwood）

超強颶風「伊恩」（Hurricane Ian）28日下午登陸佛州後造成重創，在沿岸帶來致命性暴潮與極端風雨。當天清晨搭氣象偵察機飛進「伊恩」的一位航太工程師上推特分享當時機上影像，直言此次是他的職業生涯最糟糕一趟飛行。

CNN報導，這位任職於美國國家海洋暨大氣管理署（NOAA）的航太工程師名叫安德伍（Nick Underwood）。他在推特發布了一隻2分20秒影像，可見到他搭乘的NOAA飛機機艙內當時極為顛簸，同機的機組員則在座位上搖來晃去。

從影片可見到，雖然舖位在內的設備被震離原來位置，通過機窗還能見到不停有雷電閃過，但機組員們明顯不以為意，還有些人笑出聲來。安德伍在推特表示，「這趟搭（NOAA42）『科米』（Kermit）到颶風伊恩的航程是我經歷過最糟的一次，我從沒在一個風暴眼內見過這麼多的閃電」。

同時，影像可聽見連聲「我們沒事」，安德伍說「『我們沒事』是對我來說」，並稱影片「因語言經過編輯」，明顯是指拿掉了當時噴出的「s**t」等字眼。

CNN報導，這架稱作「科米」的飛機是一架洛克希德．馬丁WP-3D獵戶座偵察機，即協助收集用於熱帶氣旋研究跟預報資料的NOAA「颶風獵人」（Hurricane Hunter）。根據航班追蹤網站「FlightAware」，安德伍搭乘的WP-3D飛機於當地時間28日凌晨2時55分從德州休斯頓起飛，飛行6小時47分後降落。

身為「颶風獵人」的安德伍在推特寫道，過去6年來一直在風暴中飛行，「當我說這次是我職業生涯至今最顛簸的飛行，我是認真的。我從沒見過鋪位像那樣彈出來，到處都是咖啡，我從來沒感覺過這樣的橫向運動」。

颶風伊恩 推特 風暴

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