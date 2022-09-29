葛妮絲派特洛歡慶50歲 化身18銅人全裸入鏡 養生不藏私

好萊塢女星葛妮絲派特洛以全裸照片迎接50歲。（取材自Instagram）

好萊塢 女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）今年50歲，日前為慶祝自己迎接知天命之年，在自己官方nstagram分享全裸入鏡的照片，全身塗滿金色顏料猶如「十八銅人」，展現猶如20歲年輕人般毫無贅肉的好身材。她透過網站表示自己很高興迎接50歲，而拍裸照是希望能表達這種喜悅和樂觀。

事實上，葛妮絲是好萊塢知名的「養生女王」，而且從不藏私。早在2008年她就創立網站GOOP，專門分享各種美容保養秘訣，包括她每天保養流程、飲食內容、運動健身 的菜單等，除了推出保養品等，可以說是開了名人網紅、名人跨界聯名美容的先河。

網站團隊工作的內容也曾拍成紀錄片「葛妮絲·派特洛：goop 好生活」，登上串流平台NETFLIX。她在90年代的前男友布萊德彼特 （Brad Pitt）最近推出個人男性保養品牌，受訪時也表示葛妮絲給了他很大的啟發。葛妮絲甚至曾在2018年時因為發言表示「瑜伽是我推廣才變得如此流行」而引起爭議。

不論是否推廣瑜伽有功，葛妮絲確實十多年來每天練習瑜伽沒有怠惰，才有今日的健身成果。她曾受訪表示，一周五天會先做45分鐘的有氧運動，然後做45分鐘的瑜伽和徒手練習增加肌力，飲食部分的原則則是大量飲水、少量多餐、盡量豐富多元，而且不太吃早餐。