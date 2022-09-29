我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超強颶風伊恩襲來 全美單周「超過5000航班被取消」

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

葛妮絲派特洛歡慶50歲 化身18銅人全裸入鏡 養生不藏私

記者孫曼／即時報導
好萊塢女星葛妮絲派特洛以全裸照片迎接50歲。（取材自Instagram）
好萊塢女星葛妮絲派特洛以全裸照片迎接50歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）今年50歲，日前為慶祝自己迎接知天命之年，在自己官方nstagram分享全裸入鏡的照片，全身塗滿金色顏料猶如「十八銅人」，展現猶如20歲年輕人般毫無贅肉的好身材。她透過網站表示自己很高興迎接50歲，而拍裸照是希望能表達這種喜悅和樂觀。

事實上，葛妮絲是好萊塢知名的「養生女王」，而且從不藏私。早在2008年她就創立網站GOOP，專門分享各種美容保養秘訣，包括她每天保養流程、飲食內容、運動健身的菜單等，除了推出保養品等，可以說是開了名人網紅、名人跨界聯名美容的先河。

網站團隊工作的內容也曾拍成紀錄片「葛妮絲·派特洛：goop 好生活」，登上串流平台NETFLIX。她在90年代的前男友布萊德彼特（Brad Pitt）最近推出個人男性保養品牌，受訪時也表示葛妮絲給了他很大的啟發。葛妮絲甚至曾在2018年時因為發言表示「瑜伽是我推廣才變得如此流行」而引起爭議。

不論是否推廣瑜伽有功，葛妮絲確實十多年來每天練習瑜伽沒有怠惰，才有今日的健身成果。她曾受訪表示，一周五天會先做45分鐘的有氧運動，然後做45分鐘的瑜伽和徒手練習增加肌力，飲食部分的原則則是大量飲水、少量多餐、盡量豐富多元，而且不太吃早餐。

健身 好萊塢 布萊德彼特

上一則

亞馬遜推首款可手寫的Kindle閱讀器 睡眠追蹤裝置吸睛

下一則

直闖超強伊恩 「颶風獵人」分享經歷過最顛簸飛行影像

延伸閱讀

葛妮絲派特洛慶賀50大壽 秀「黃金全裸照」身材太好了

葛妮絲派特洛慶賀50大壽 秀「黃金全裸照」身材太好了
深夜暴哭後認了戀情？張穎穎買iPhone送汪小菲

深夜暴哭後認了戀情？張穎穎買iPhone送汪小菲
張穎穎直播暴哭...否認孩子換房子 汪小菲疑衝入鏡安撫

張穎穎直播暴哭...否認孩子換房子 汪小菲疑衝入鏡安撫
女士您哪位？官媒報金正恩新聞 屢入鏡神祕女子引關注

女士您哪位？官媒報金正恩新聞 屢入鏡神祕女子引關注

熱門新聞

一張沒有頭頸、只有三隻腳的狗狗照片在網路上引發討論。（取材自imgur）

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

2022-09-19 04:15
印度一對夫妻結婚多年，妻子卻意外得知丈夫是變性人，讓她難以接受。(示意圖／Ingimage)

結婚6年沒行房 她用監視器揭穿老公「隱藏秘密」大崩潰

2022-09-21 22:08
喬治王子在女王國葬上哭得泣不成聲。（Getty Images）

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

2022-09-24 04:00
雖然新郎臨陣脫逃，凱莉仍帶著淚痕勇敢地完成婚禮。（取材自Instagram@kayleystead2206）

砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」

2022-09-27 01:21
萊婭表示自己因為胸部太大，遭空服員要求換位置。(取材自Instagram@jodiejuggs)

32T巨乳「擠到隔壁乘客男友」 空服員要辣模換位置

2022-09-22 04:13
袁先生家一頭養了多年的母牛被賣時突然前腿跪地，讓他心生不捨。(取材自微博)

養7年母牛突然「向主人下跪」他心軟退錢給買家：不賣了

2022-09-22 22:27

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷