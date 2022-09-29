惡魔要來了？20年老屋突然「血流不止」 她拍片找真相

美國一名女子日前發現自己牆壁在滲血，嚇得上網尋求網友建議。（截自Tik Tok）

這是在拍恐怖片嗎？美國一名女子日前在網路上分享，自己某天走進浴室，發現牆壁上有血跡，於是上網尋求網友建議。

據LAD BIBLE報導，女子蕾西（Lexy Chidester）日前在Tik Tok上分享，她發現浴室牆上滲出不明紅色液體，感覺就像是「牆壁在流血」，於是決定拍片跟網友分享，要大家一起幫忙找答案。

她在分享的影片中表示，自己已經住在這棟房子20年，但昨天浴室的鏡櫃突然「開始流血」，感覺就像恐怖電影 一樣。她原本以為是從鏡櫃內部滲出液體，但是打開鏡櫃查看卻發現並不是。乾掉的液體凝固，讓牆上留下粉色的汙漬，因此蕾西決定找出原因，杜絕之後再發生的可能性。

不少網友也絞盡腦汁，希望能幫忙找出原因。有網友幽默回應：「鏡子那個來吧？」、「每個月都會來一次」、「好好照顧她，鏡子要轉大人了」，不過也有網友故意留言嚇唬她：「你最好快離開，惡魔要來抓你了」、「快點報警」。

為了查出原因，她將鏡櫃拆下，爬上頂樓查看是不是家中水管漏水、做了黴菌檢測 ，還找專家查看是否有蜜蜂等昆蟲藏身其中。不過種種可能性都被推翻，正當蕾西準備把鏡櫃裝回去時，她才發現櫃子的邊邊有些斑駁，而且有凝固的「血跡」，於是她將外皮撬開查看，這才真相大白。

蕾西後來發影片跟大家分享，原來是因為浴室通風不良，水氣導致鏡櫃生鏽，才會有「牆壁滲血」的情形。而這次找出「滲血之謎」的過程，也為她贏得10萬粉絲。