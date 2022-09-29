我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

惡魔要來了？20年老屋突然「血流不止」 她拍片找真相

聯合新聞網／即時報導
美國一名女子日前發現自己牆壁在滲血，嚇得上網尋求網友建議。（截自Tik Tok）
美國一名女子日前發現自己牆壁在滲血，嚇得上網尋求網友建議。（截自Tik Tok）

這是在拍恐怖片嗎？美國一名女子日前在網路上分享，自己某天走進浴室，發現牆壁上有血跡，於是上網尋求網友建議。

據LAD BIBLE報導，女子蕾西（Lexy Chidester）日前在Tik Tok上分享，她發現浴室牆上滲出不明紅色液體，感覺就像是「牆壁在流血」，於是決定拍片跟網友分享，要大家一起幫忙找答案。

她在分享的影片中表示，自己已經住在這棟房子20年，但昨天浴室的鏡櫃突然「開始流血」，感覺就像恐怖電影一樣。她原本以為是從鏡櫃內部滲出液體，但是打開鏡櫃查看卻發現並不是。乾掉的液體凝固，讓牆上留下粉色的汙漬，因此蕾西決定找出原因，杜絕之後再發生的可能性。

不少網友也絞盡腦汁，希望能幫忙找出原因。有網友幽默回應：「鏡子那個來吧？」、「每個月都會來一次」、「好好照顧她，鏡子要轉大人了」，不過也有網友故意留言嚇唬她：「你最好快離開，惡魔要來抓你了」、「快點報警」。

為了查出原因，她將鏡櫃拆下，爬上頂樓查看是不是家中水管漏水、做了黴菌檢測，還找專家查看是否有蜜蜂等昆蟲藏身其中。不過種種可能性都被推翻，正當蕾西準備把鏡櫃裝回去時，她才發現櫃子的邊邊有些斑駁，而且有凝固的「血跡」，於是她將外皮撬開查看，這才真相大白。

蕾西後來發影片跟大家分享，原來是因為浴室通風不良，水氣導致鏡櫃生鏽，才會有「牆壁滲血」的情形。而這次找出「滲血之謎」的過程，也為她贏得10萬粉絲。

@lexyraye

Dude …… wtf … my wall is bleeding …..

♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat

檢測 電影

上一則

路邊見奶貓受困 他「直接往牠們淋熱咖啡」網讚爆

下一則

亞馬遜推首款可手寫的Kindle閱讀器 睡眠追蹤裝置吸睛

延伸閱讀

布碌崙22歲女被殺分屍 警尋男友

布碌崙22歲女被殺分屍 警尋男友
Shea Homes建築商 Ontario全新社區信息中心開放

Shea Homes建築商 Ontario全新社區信息中心開放
至親接連過世 六旬婦真的「心碎」瀕死

至親接連過世 六旬婦真的「心碎」瀕死
惡魔視角超尺度自拍流出 54歲伊能靜長這樣

惡魔視角超尺度自拍流出 54歲伊能靜長這樣

熱門新聞

一張沒有頭頸、只有三隻腳的狗狗照片在網路上引發討論。（取材自imgur）

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

2022-09-19 04:15
印度一對夫妻結婚多年，妻子卻意外得知丈夫是變性人，讓她難以接受。(示意圖／Ingimage)

結婚6年沒行房 她用監視器揭穿老公「隱藏秘密」大崩潰

2022-09-21 22:08
喬治王子在女王國葬上哭得泣不成聲。（Getty Images）

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

2022-09-24 04:00
雖然新郎臨陣脫逃，凱莉仍帶著淚痕勇敢地完成婚禮。（取材自Instagram@kayleystead2206）

砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」

2022-09-27 01:21
萊婭表示自己因為胸部太大，遭空服員要求換位置。(取材自Instagram@jodiejuggs)

32T巨乳「擠到隔壁乘客男友」 空服員要辣模換位置

2022-09-22 04:13
袁先生家一頭養了多年的母牛被賣時突然前腿跪地，讓他心生不捨。(取材自微博)

養7年母牛突然「向主人下跪」他心軟退錢給買家：不賣了

2022-09-22 22:27

超人氣

更多 >
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷