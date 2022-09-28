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路邊見奶貓受困 他「直接往牠們淋熱咖啡」網讚爆

聯合新聞網／ 即時報導
一名男子某天看到三隻小貓受困在地上無法動彈，靠近一看才發現原來貓咪的尾巴被冰雪凍住無法行動，男子見狀趕緊將手中的熱咖啡淋在牠們身上。 (取材自影片)
一名男子某天看到三隻小貓受困在地上無法動彈，靠近一看才發現原來貓咪的尾巴被冰雪凍住無法行動，男子見狀趕緊將手中的熱咖啡淋在牠們身上。 (取材自影片)

一杯咖啡也能夠救命。一名在煉油廠工作的男子某天看到三隻小貓受困在地上無法動彈，靠近一看才發現原來貓咪的尾巴被冰雪凍住無法行動，男子見狀趕緊將手中的熱咖啡淋在牠們身上，把冰成功溶化後這才讓小貓們得救。

加拿大一名在煉油廠工作的男子德威施(Kendall Diwisch)在巡視油井的時候，發現有三隻小貓咪在地上不斷掙扎，他湊近看才發現這三隻貓的尾巴竟然被冰雪凍住受困，無論牠們如何移動都沒辦法逃離現場，德威施勉強成功救出一隻後，另外兩隻小貓依然受困，這可讓他相當著急。

由於附近完全找不到熱水，德威施靈機一動趕緊回到車上拿了喝到一半的熱咖啡，走到另外兩隻受困小貓身邊「當場把熱咖啡淋在牠們尾巴上」，乍看很像在虐貓，但其實德威施是在幫助小貓脫困，熱咖啡澆在凍住小貓尾巴的冰雪上很快就融化，德威施便成功將兩隻小貓的尾巴拔出冰塊堆裡。

救出三隻小奶貓後，德威施急忙將小貓咪們都帶回家收編，由於擔心小貓在冰天雪地中受凍許久會施溫，德威施不但溫柔的給小貓洗了澡，還趕緊給牠們吃的東西，深怕牠們受凍餓壞。德威施將小貓安頓好後便在個人臉書貼出救援影片，並PO出送養文希望有愛貓人士可以帶走牠們，後來三隻小貓也被好心網友收養。

這段故事發生在2020年1月，最近又被網友翻出來重新熱議，網友留言表示「還好手上有熱咖啡，不然去哪裡生熱水來救貓咪」、「三隻小貓是不是要分別叫拿鐵、卡布奇諾跟義式濃縮咖啡」、「還好有好心人來救小貓，不然牠們可能都要被活活凍死」、「淋上熱咖啡真的是最快又有效率的方法」。

咖啡 臉書 加拿大

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