我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Medicare計畫B保費明年少3% 10年來首次調降

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

她挖出近65年前舊雜誌 文章教如何「找老公」看了笑翻

聯合新聞網／即時報導
喬丹娜找到一本雜誌，列出許多「找老公妙招」。（取材自Instagram@thejordanagrace）
喬丹娜找到一本雜誌，列出許多「找老公妙招」。（取材自[email protected]

英國一名女子在網路上分享自己有趣的發現，讓網友啼笑皆非。原來她找到一本1958年的雜誌，裡面列出各種「找到好老公」的方法，有些連她自己都說：「現在還是有用！」

據「紐約郵報」（New York Post）報導，一名女子喬丹娜（Jordana Grace）發現一本雜誌，裡面條列了129條找到好老公的方法。女子覺得內容超級有趣，於是拍影片和網友分享。

這本「找老公寶典」中寫到「要對醜男好一點，因為品格比外表更重要」、「參加每一場高中同學會，因為可能會有鰥夫」、「回老家看看，因為隔壁當年的小屁孩，現在可能是黃金單身漢」。

除了這些令人啼笑皆非的建議之外，也有一些讓女性散發自身魅力的提議，像是「讓手帕掉在路邊」、「在工程學校外面架畫架學畫畫」、「貼上OK繃，這樣對方就有藉口關心妳」、「站在角落輕聲哭泣，因為這樣男生才會問妳怎麼了」。

有趣的內容吸引網友回響，有不少網友留言表示：「原來我一直以來都用錯方法了」、「終於知道我為什麼單身了」、「我準備好要找老公了」，也有網友直說這些方法到現在依然很實用。

喬丹 英國

上一則

「最帥展昭」何家勁息影9年 開電視看「包青天」罕洩心聲

下一則

AI接棒配音「黑武士」 關鍵技術來自烏克蘭新創公司

延伸閱讀

布蘭妮驚曝曾遭家人監禁4個月 洗澡被保安看光光

布蘭妮驚曝曾遭家人監禁4個月 洗澡被保安看光光
甘肅倡議反對高彩禮：家家有兒女 多換位思考

甘肅倡議反對高彩禮：家家有兒女 多換位思考
嚴筱意新書「風中的皮箱」 家族故事映照台灣史

嚴筱意新書「風中的皮箱」 家族故事映照台灣史
「從3場葬禮看主子、奴才和走狗」 中國極左文章引議論

「從3場葬禮看主子、奴才和走狗」 中國極左文章引議論

熱門新聞

一張沒有頭頸、只有三隻腳的狗狗照片在網路上引發討論。（取材自imgur）

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

2022-09-19 04:15
印度一對夫妻結婚多年，妻子卻意外得知丈夫是變性人，讓她難以接受。(示意圖／Ingimage)

結婚6年沒行房 她用監視器揭穿老公「隱藏秘密」大崩潰

2022-09-21 22:08
喬治王子在女王國葬上哭得泣不成聲。（Getty Images）

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

2022-09-24 04:00
萊婭表示自己因為胸部太大，遭空服員要求換位置。(取材自Instagram@jodiejuggs)

32T巨乳「擠到隔壁乘客男友」 空服員要辣模換位置

2022-09-22 04:13
雖然新郎臨陣脫逃，凱莉仍帶著淚痕勇敢地完成婚禮。（取材自Instagram@kayleystead2206）

砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」

2022-09-27 01:21
袁先生家一頭養了多年的母牛被賣時突然前腿跪地，讓他心生不捨。(取材自微博)

養7年母牛突然「向主人下跪」他心軟退錢給買家：不賣了

2022-09-22 22:27

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊
砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」

砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」