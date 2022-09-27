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龐培歐赴台享用高雄特色餐 看看他吃些甚麼?

記者徐白櫻／高雄即時報導
那瑪夏山胡椒汁烤豬豚骨。圖／萬豪酒店提供
那瑪夏山胡椒汁烤豬豚骨。圖／萬豪酒店提供

前國務卿龐培歐赴台參加全球台商經貿論壇，高市府今晚在萬豪酒店舉辦「高雄之夜」，招待龐培歐享用高雄農特產品入菜的特色餐，也替明天將登場的世界台灣商會聯合總會年會暖場。市長陳其邁說，感謝台商朋友將台灣的軟實力擴展至世界各地，今晚盡地主之誼感謝大家。

市府經發局指出，市長陳其邁偕同龐培歐出席晚宴，並向遠道出席年會貴賓致意，預計為期3天年會活動有來自全球超過50個國家、800位返台台商，帶來千萬元商機。

陳其邁今早在論壇開始前跟龐培歐短暫會面，隨即趕回議會參加市政總質詢，今天晚宴，考量龐培歐不吃辣、不吃海鮮，萬豪酒店運用高雄在地農產品特製套餐，包含前鎮鴨肉三絲羹、那瑪夏山胡椒汁烤豬豚骨、爐烤大樹蔭鳳梨醬醃美國牛小排、香菇肉絲炒美濃粄條、湖內蓮藕胡椒燉烏雞盅、田寮龍眼乾燉銀耳羹，以及高雄芭樂番茄等餐後水果。

陳其邁表示，高雄是台灣具代表城市之一，有山海河港特色及熱情市民，今晚代表市府來歡迎大家，感謝台商在全世界打拚，可說是台灣的驕傲，台商朋友除為生意打拚外，也為台灣外交努力，將台灣軟實力擴展到全球各地，今晚也特別歡迎大家龐培歐來見證台美深厚友誼。

世界台灣商會聯合總會長王德指出，世總成立於1994年，會員遍布6大洲、71個國家及地區，會員廠商約4萬餘家，第28屆年會選在高雄舉辦，大家對於交通便利、產業轉型及觀光遊憩等進步情況很有感。

經發局長廖泰翔說，除晚宴外，年會結束後也安排台商會成員參訪衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心及亞洲新灣區等地，吸引更多企業投資及會展活動來高雄舉辦。

萬豪酒店宴會廳主廚張立峯採用高雄在地農特產品製作的專屬餐點，圖為大樹蔭鳳梨醬醃美...
萬豪酒店宴會廳主廚張立峯採用高雄在地農特產品製作的專屬餐點，圖為大樹蔭鳳梨醬醃美國牛小排。圖／萬豪酒店提供
湖內蓮藕胡椒燉烏雞盅。圖／萬豪酒店提供
湖內蓮藕胡椒燉烏雞盅。圖／萬豪酒店提供

龐培歐 觀光 投資

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