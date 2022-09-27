砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」

英國 一名女子原本已經準備好舉辦一場世紀婚禮，沒想到新郎卻臨陣脫逃，讓她獨自面對所有賓客。不過女子選擇以勇敢的態度面對，決定還是要和在場賓客辦一場「沒有新郎的婚禮」。

據「鏡報」（Mirror）報導，27歲的凱莉（Kayley Stead）和男友交往四年，兩人原本打算在9月15日結婚，但婚禮當天新郎卻沒有到場，讓在場所有家人和賓客十分尷尬。

凱莉在受訪時表示，婚禮前一天下午4點，她還有跟新郎碰面，不過後來新郎就開始失聯。按西方婚禮傳統習俗，新人在儀式前一天通常不會見面，因此凱莉也未察覺任何異狀。凱莉以為兩人各自去辦單身派對，過程中她的手機 還被藏起來，沒想到竟是周遭人為了包庇新郎刻意而為。

隔天抵達現場時，其中一位伴郎告訴新娘的好朋友，新郎已經離開了。並表示把凱莉手機藏起來，是為了讓她在新郎離開前都不會起疑或得知消息。即使新郎的媽媽也哭著向她道歉，表示兒子已經離開了，凱莉仍相信新郎一定會回來。

她按原定計畫完成妝髮，在現場等到11點多，但新郎依舊沒有出現。這場婚禮花了1萬2000英鎊（約1萬3169美元），是凱莉的畢生積蓄。由於取消婚禮是無法退款的，因此周遭人都告訴凱莉，就算新郎不來，她也可以完成這場婚禮。最後凱莉擦乾眼淚，選擇完成婚禮。她沒有走上紅毯，而是從會場旁邊進場。進場後她上台致詞告訴大家事實，並感謝所有人留下來支持她。

凱莉說，婚禮攝影 師替她和親友拍了很多很棒的照片。雖然有些照片她的臉上還掛著淚痕，但她很開心自己仍勇敢舉辦婚禮。她的親友也在募資網站上替她募款，希望能夠為這次婚禮止損。